Assassin’s Creed IV, Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Geçtiğimiz hafta ücretsiz şekilde sunulan World in Conflict Complete Edition’ın ardından şimdi de Assassin's Creed IV: Black Flag, Ubisoft‘un uPlay sisteminde PC için ücretsiz oldu.

Bize tarihte yolculuk yaptıran, Kudüs'teyken akabinde kendimizi Leonardo Da Vinci'nin en yakın arkadaşlarından birisi olarak İtalya’da gezerken bulduğumuz serinin beğenilen oyunlarından birisi olarak kabul edilen Assassin’s Creed Black Flag'de, kendimizi korsanlığın altın çağlarının olduğu 18.yüzyılda buluyoruz. Oynayanların favori oyunları arasında yer alan Assassin’s Creed Black Flag, kısa bir süre için ücretsiz olarak indirilebilir duruma geldi. Hemen oyunu nasıl edinebileceğinizi açıklayalım:

Oyunu indirebilmeniz için Ubisoft‘un oyun platformu olan Uplay hesabına sahip olmanız gerekiyor. Eğer hesabınız yoksa şuradaki adrese gidip bir tane oluşturun.

adrese gidip bir tane oluşturun. Sonra buraya tıklayarak ücretsiz olarak erişime açılan Assassin’s Creed IV Black Flag sayfasına gidin.

tıklayarak ücretsiz olarak erişime açılan Assassin’s Creed IV Black Flag sayfasına gidin. ”Register For PC” yazısına tıklayıp, uPlay hesabınızla giriş yapın ve oyunu kütüphanenize eklemiş olun.

Bundan sonra dilediğiniz zaman şuradan bilgisayarına indireceğiniz Uplay programından kütüphanenize girip oyunu indirebilirsiniz.

Ubisoft’un sonraki ücretsiz oyunları ise: The Division, Far Cry 3 ve Assassin's Creed: Revelations olacak.