Assassin's Creed Odyssey'den 11 Dakikalık Oynanış Videosu

5 Ekim’de PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için dijital platformlarda ve raflarda yerini alacak olan Assassin’s Creed Oddyssey, 11 dakikalık yeni oynanış videosu ile izleyenlerden tam puan aldı.

Antik Yunan dönemi üstüne kurulan oyun, hayata sıfırdan başlayan nüfussuz bir adamın efsanelere konu olan bir insana dönüşmesini birinci elden deneyimlemenize olanak veriyor.

Hikayesi boyunca karakterin gizemli geçmişine dair sırları açığa çıkardığımız gibi geleceğe de hükmedeceğimiz Oddyssey’de hikayenin gelişiminde yaptığımız her bir seçim, Antik Yunanistan’ın geleceğine de tesir ediyor. Oyun boyunca küçük ölçekli bölgelerde ün kazanmak ya da Ege Denizi'ndeki şanlı savaşlarda başrolü kazanmak tamamen bizlerin elinde. Bu oyunda herkes kendi kaderini kendi çiziyor!

Witcher 3’e benzer yapısı ile diyalog sistemine oturtulan oyun, oyunseverlere son derece özgür bir oyun deneyiminin kapılarını sonuna kadar açıyor. RPG oyunlara benzer bir şekilde karakter gelişimini ve yetenekleri de oyuncunun ellerine bırakan Assassin’s Creed, 11 dakikalık videosu ile oyuna dair birçok merakı ortadan kaldırıyor.