Assassin's Creed Origins'in Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Yeni Assassin's Creed oyununun çıkış tarihi ortaya çıktı. Ubisoft, serinin hayranlarını çok fazla bekletmeyecek.

Ubisoft'un yeni bir Assassin's Creed oyunu ile karşımıza çıkıp çıkmayacağı konusu bu yılın başından beri konuşuluyordu ve o dönemlerde oyun, sadece bir söylenti halindeydi. Daha sonrasında gelen bazı sızıntılar, bazı bilgiler, görseller falan derken sonunda Ubisoft da yeni oyunun geleceğini doğrulamıştı.

Şimdi ise birkaç gün sonra düzenlenecek E3 2017 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak olan oyun hakkında daha da önemli detaylar gelmeye devam ediyor. İlk olarak konusunun ne olacağı yönünde bazı bilgilerin ortaya çıktığı oyun, bu bilgilere göre Mısır İmparatorluğu döneminde geçecek ve 'Assassin'lerin bir nevi atalarını konu alacak. Oyuna dair sızdırılan en önemli bilgilerden biri ise, oyunun çıkış tarihi.

Daha önceden oyunun geleceğinin kesinleşmesinin ardından bazı tahmini tarihler gündeme gelmişti. Fakat yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere, oyunun tanıtım afişlerinin üzerinde yazan bilgiye göre Assassin's Creed Origins, 27 Ekim'de satışa sunulacak.

Bu da şu anlama geliyor; E3 2017'den sadece 3-4 ay sonra tanılacak olması, etkinlikte oyuna dair pek çok bilginin de detaylı şekilde gün yüzüne çıkması demek.