Assassin's Creed Origins'e 'New Game Plus' Modu Geliyor

Geçtiğimiz yıl içerisinde piyasaya çıkan ve seriyi eski şaşalı günlerine döndürmeyi başaran Assassin's Creed Origins'e ücretsiz modlar geliyor.

Assassin's Creed serisi oyun tarihinin en çok sevilen serilerinden biri olmayı başardı. Ve bunu neredeyse sadece Assassin's Creed II ve Assassin's Creed Brotherhood ile yaptı. İlk oyun ve üçüncü oyun olan Revolutions her ne kadar bahsettiğim diğer ikisinin gölgesinde kalsa da, serinin kalitesini belli bir seviyede tutmayı başardı. Daha sonrasında gelen oyunlar ise (Black Flag'i birazcık ayrı tutabiliriz.) serinin benim gibi fanları tarafından hiç mi hiç beğenilmemişti.

Serinin yokuş aşağı gittiğinin farkında olan Ubisoft, Origins ile seriyi eski günlerine döndürmeyi hedefliyordu ve bunu da oldukça iyi başardı. Antik Mısır atmosferini oldukça iyi yaşatan ve değişen dövüş sistemiyle de serinin fanlarını geri kazanan Ubisoft, oyunu geliştirmeye kararlı. Daha önce oyunu bitirmiş oyuncular için, kaldıkları yerdeki silahları ve ekipmanlarıyla yeniden başlayabilecekleri New Game Plus modu ile oyunun ömrünün de artırılması hedefleniyor.

Ubisoft bununla da sınırlı kalmamış. 20 Şubat'ta oyuna gelecek olan ücretsiz güncelleme ile oyuna bir de 'Keşif Modu' eklenecek. Bu modda herhangi bir şekilde dövüş mekaniği bulunmayacak. Oyuncular istedikleri gibi Mısır'ı ve antik yapıları keşfedebilecekler. New Game Plus'ın ne zaman çıkacağı ile ilgili ise henüz bir bilgi yok. Bununla birlikte Ubisoft'un hatalarından ders aldığını görmek bizleri oldukça mutlu etti diyebiliriz.