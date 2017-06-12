Piramitlerin Fatihi Assassin's Creed: Origins Duyuruldu!

Ubisoft'un başarı oyun serisi Assassin's Creed'in yeni oyunu, aradan geçen iki senenin ardından duyuruldu. Yeni oyun, Altair ve Ezio'nun üyesi olduğu kardeşliğe odaklanacak.

Normalde her sene çıkmasına alıştığımız Assassin’s Creed serisi, geçen sene Ubisoft’un kötü imajını düzeltmesi için iptal edilmişti. Bir sene ara verip, tüm motoru yeniden geliştireceklerini söyleyen Ubisoft, 2 senenin ardından yeni oyun Assassin’s Creed: Origins’i duyurdu.

Microsoft konferansının hemen başında tanıtılan oyun, sık sık sızdırılan Mısır’da geçecek bilgilerini doğruladı. Origins’in en ilgi çekici yanı, gerçek Assassin’s Creed dediğimiz Ezio üçlemesinde olduğu gibi kardeşlik üzerine kurulu bir oyun olması oldu. Hatta bu oyunda Ezio’nun da içerisinde yer aldığı kardeşliğin kuruluşunu göreceğiz.

Mısır medeniyetinde geçecek oyunda birçok yeni mekanik göze çarpıyor. Gizliliğin ön planda olacağını söyleyen Ubisoft, oyunda dövüş sistemini bir hayli eğlenceli hale getirmiş. Yayınlanan fragmanın dışında bir de kısa bir oynanış videosu yayınlandı. Bu oynanış videosunda bir görevi yerine getiren karakterimiz, sık sık kartalından faydalanıyor.

Microsoft konferansında tanıtılması şerefine Xbox One X için de duyuruları gerçekleştirilen oyunun, Xbox One X’de 4K/60 FPS’de çalışacağı belirtildi.

Assassin’s Creed: Origins, 27 Ekim 2017’de PlayStation 4, Xbox One ve PC için satışa sunulacak.