Trials of the Gods için Olan Animus Kontrol Paneli Duyuruldu

Ubisoft, Assassin Creed Origins'in PC versiyonuna 'Animus Kontrol Panelini' ekleyeceğini duyurdu.

Bu ay sonra piyasaya çıkacak olan Assassin’s Creed Origins: Trials of the Gods, PC oyuncularının 11 farklı kategoride, 75 farklı parametre (değişik hayvalar, şartlar veya silahlar) içerecek şekilde savaşmasını sağlayacak.

Uplay Overlay'e gömülü olan panelde önceden oluşturulmuş üç ön ayar bulunuyor, diğerleri oyuncular tarafından oluşturulabilir durumda ve oyuncular bunu özel bir forumda paylaşabilecek. Örnek olarak kullanılan bir parametre, aynı anda üç hayvan arkadaşa sahip olma özelliğiyle birlikte gelecek. Kulağa eğlenceli geliyor ve oldukça kullanışlı gibi...

Oyunun ekran görüntüsü, suikastçılara saldıran üç su aygırını gösteriyor. Animus Kontrol Paneli ve onun özel forumu hakkında daha fazla bilgi yakında paylaşılacak. Trials of the Gods'ın nisan ayı haftalık rotasyonu da bugün açıklandı ve aşağıdan oyunun bu ayki programını inceleyebilirsiniz.

Assassin’s Creed Origins: Trials of the Gods – Nisan Ayı Haftalık Rotasyonlar

3 - 10 Nisan: Sobek on Normal; Anubis on Hard

10 - 17 Nisan: Sekhmet on Normal; Sobek on Hard

17 - 24 Nisan: Anubis on Normal; Sekhmet on Hard

24 Nisan - 1 Mayıs: Sobek on Normal; Anubis on Hard