Hobaa: Yeni Assassin's Creed Oyunu mu Geliyor?

Ubisoft bombayı patlatmaya mı hazırlanıyor? E3 2017'nin yıldızı yeni Assassin's Creed oyunu olabilir!

Üst üste gelen oyunlar, sonrasında da beyaz perdede karşımıza çıkan filmin ardından oyun sektörünün en efsane serilerinden birinin yaratıcı olan Ubisoft, bir süre yeni bir Assassin's Creed oyunu ile karşımıza çıkmayacağını açıklamıştı. Fakat internette dolaşan bazı bilgilere göre Ubisoft, serinin hayranlarını çok da fazla bekletmeye niyetli değil.

Ön siparişe sunulacak oyunların, ön sipariş kartlarını hazırlayan firmalardan birinde çalışan bir Reddit kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde Ubisoft'un yeni Assassin's Creed oyununa ait olduğunu iddia ettiği bir görsel paylaşmıştı. Söz konusu görselde, Antik Mısır döneminde sırtında kalkanı ve mızrağı ile olan bir karakter gözükmekteydi.

Yine aynı Reddit kullanıcısından gelen bilgilere göre, Antik Mısır döneminde geçecek yeni oyunun adı Assassin's Creed: Origins şeklinde olacak. 'Origins' isminden ve oyunun Antik Mısır'da geçeceğinden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz; yeni Assassin's Creed oyunu, bizi tarihin derinliklerine, ilk Assasin'lere ve önceki oyunlarda kurulu olan birliğin temellerinin nasıl atıldığına götürecek diyebiliriz.

Ubisoft'un aynı şekilde Far Cry 5 üzerinde de çalıştığını söyleyen Reddit kullanıcısına göre, yeni Assassin's Creed oyunun duyurusu 30 Mayıs'ta yapılacak. Bu da, -tabii eğer iddialar doğruysa- Haziran'da düzenlenecek E3 2017 etkinliğinde Assassin's Creed: Origins'e dair tanıtım videoları ya da benzeri şeyler görme ihtimalimiz olduğu anlamını taşıyor. Oyunun çıkış tarihi konusunda ise bu yılın son aylarından söz edilmekte.

Bakalım Ubisoft, yeni oyunu ile Assassin's Creed hayranlarının beğenisini toplayabilecek mi?

