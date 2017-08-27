Google'ın Android Wear işletim sisteminin rakibi olan AsteroidOS, çalışacağı ilk akıllı saati buldu.

AsteroidOS, Google'ın Android Wear işletim sistemine alternatif olarak geliştirilen açık kaynaklı bir platform olarak ortaya çıktı. AsteroidOS, Linux tabanlı olsa da yeniden şekillerndirilmiş bir işletim sistemidir.

Connect Watch ise AsteroidOS işletim sistemini kullanan ilk akıllı saat olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu cihaz, çok kısa süre içinde Avrupa'da ön siparişe açılacak. Fiyatla ilgili henüz hiçbir bilgi yok ancak, Connect Watch'ın Ulule aracılığıyla satışa sunulacağını biliyoruz.

Cihaz, 400 x 400 piksel çözünürlüklü 1,39 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca 2 megapikselli bir kamera ile HD (720p) video kaydı yapabiliyor. Üstelik cihazı illa telefonunuzla eşleştirmenize de gerek yok. Connect Watch'a takacağınız SIM kartınız ile bağımsız bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ancak her güzelin bir kusuru olur misali, cihaz LTE bağlantıyı desteklemiyor. 1.39GHz MediaTek işlemciye sahip olan akıllı saatin iki versiyonu bulunuyor. Birincisi, 4GB depolama alanı ve 512MB RAM, bir diğeri ise 8GB depolama alanı ve 1GB RAM içeriyor.

Üstelik saat bağımsız bir şekilde çalışabileceğinden, arama yapmanıza ve yanıtlamanıza da olanak sağlıyor. Kendi uygulama mağazasına sahip olacak olan cihaz için şu anda çok fazla uygulamanın yer aldığını söylemeyiz. Bu nedenle projenin arkasındaki ekip, cihazlarını olabildiğince geliştirmek için geliştiricilerle anlaşmalar sağlamaya çalışıyor.