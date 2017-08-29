Aston Martin, yaptığı açıklamalarda 2020 yılından itibaren yalnızca hibrit araçlar üretecek.

Aston Martin de araçlarını biraz daha yeşil hale getirmek için çalışıyor. Aston Martin'in Financial Times'a verdiği demeçe göre 2020 yılına kadar benzinli araçlarının yanında hibrit ve elektrikli araçlar çıkaracağını ve 2020'de de tüm araçlarının hibrit ya da tam elektrikli olacağını belirtti.

Aslında tüm dünya genelinde elektrikli ve hibrit araçlara yönelim arttı ve akabinde de bazı Avrupa ülkeleri tarafından petrol yasaklamaları getirildi. Elbette bu yasaklar anında başlamadı ancak gelecek vadede araç üreticilerinin plan yapmaları gerekti çünkü gelecekte tam anlamıyla petrol yasaklanacağı için alternatif bir çalışma şekli bulunması gerekiyordu.

Volvo, 2019 yılında yalnızca hibrit veya elektrikli araçları satacaklarını, petrolü terkedeceklerini açıklamıştı. Zaten İngiltere ve Fransa da 2040 yılına kadar çeşitli yasakları uygulayacaklar. Bu yüzden de Aston Martin'in duyurusu oldukça önemli. Çünkü üst düzey araba üreticisi Aston Martini, daha öncesinde 2019'a kadar iki adet elektrikli araç çıkaracağını açıklamıştı.

Üst düzey otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara yönelmesi, zincirleme bir etki yaratmaya başladı. İlerleyen zamanlarda tüm firmalar isteyerek veya istemeden de olsa petrolden vazgeçmek zorunda kalacaklar.