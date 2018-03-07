Cenevre Otomotix Fuarı bu yıl lüks elektrikli otomobillerin boy gösterdiği bir yer oldu. Aston Martin, bundan 20 yıl sonra bir gelenek olarak anılacak elektrikli araç üretimine elini atıyor, hatta utanmadan bir de en iddialı konseptlerden birini sergiliyor. Lagonda’yı mutlaka görmeniz gerek.

Aston Martin, yollardaki en iddialı lüks otomobillerin üreticisi olarak Tesla’nın başlattığı rekabete ortak olmaya hazırlanıyor. Firmanın Lagonda Vision olarak konsept şeklinde tanıttığı yeni aracı, tamamen elektrikli bir motora sahip. Üstelik sedan tarzı kasayla SUV gövdesinin heybetini bir araya getirerek, spor çizgilerin de desteğini almış.

Aston Martin, bu aracı 2021’de satışa sunacağını belirtiyor. Konsept tasarımın o tarihe kadar az da olsa değişmesi beklenirken, firmanın gelenekselleştireceği bir tasarım gördüğümüz söyleniyor.

Aracın bataryaları, zeminin her köşesini kaplıyor:

Lüks bir sedandan daha kısa ve yükseklik açısından SUV’ları andıran bir gövde tasarımı olduğundan, kabin içindeki boşluklar çok fazla.

Bu arabanın içine şezlong atıp güneşlenebilirsiniz:

Aston Martin tasarımcıları, Lagonda Vision’un tasarımını yaparken eski araçlarından da ilham aldılar ve karakteristik çizgileri korumayı seçtiler. Üst panelin hareket edebilmesi sayesinde araba içinde ayağa kalkmak mümkün.

Araç, kendine has bir otopilot servisi ile birlikte geliyor. Otopilot aktif edildiğinde ön koltuklar oldukları yerde arkaya dönüyorlar ve mükemmel bir sohbet alanı sağlanmış oluyor. Bu geniş aracın ağırlığını düzgün bir şekilde taşımak için her lastik motora bağlanmış durumda. Yani 4 çeker bir araç var karşınızda ve kablosuz şarj desteği sunacağı söyleniyor.

Aston Martin, aracın teknik detayları hakkında daha fazla bilgi vermiyor. Biz de 2021’e kadar beklemeye koyuluyoruz: