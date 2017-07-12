Aston Martin’in Asfaltları Ağlatacak Vahşi Modeli Valkyrie!

Aston Martin ve Red Bull geçen yıl kurdukları ortaklıkla, AM-RB001 kod adlı bir aracın konseptini tanıtmışlardı. Arabanın iç ve dış dizaynı bitti ve sokaklarda kullanılabilecek yasal donanımlarla yeniden dizayn edildi.

Valkyrie adını alan bu yeni fütüristik model, son derece ileri düzeyde dizayn edilmiş aerodinamik çizgilere sahip. Geçen yıl ilk ortaya çıktığı zaman, aracın iç dizaynı ve teknik özellikleri netleşmemiş ve otomotiv sevdalılarını merak içinde bırakmıştı.

Aston Martin’in son 1 yıldır araç üzerinde büyük emekler harcadığı söyleniyor. Nitekim araç, pist yarışları için dizayn edilmiş hava kanalları ve mühendisliğe sahip olsa da sokakların da tozunu attırmaya geliyor. Red Bull Racing’in aerodinamik uzmanlarından Adrian Newey, ikiz venturi tünelleri vasıtasıyla şekillendirilmiş ve karbon fiber kullanılarak tasarlanmış gövdeye dikkat çekiyor. Yapı, olabildiğince fazla havayı çekerek araç üzerindeki sürtünmeyi en aza indiriyor.

Aston Martin, otomobilin yüksek hızlarda, 1.8 tonun üzerinde basınç ürettiğini söylüyor. Nasıl bir yol tutuşu olduğunu söylememize bile gerek yok sanırım. Farlar ise mevcut Aston Martinlerde kullanılan en hafif far düzeneğinden %30 ila 40 daha küçük.

Aracın iç dizaynı F1 çizgilerine sahip. Özellikle direksiyon simidinde neredeyse bütün araç kontrollerine ulaşmak mümkün. Olur da bir F1 kaskı takıp koltuğa geçerseniz, başka bir eksiğiniz kalmıyor. Aston Martin İç Mekan Direktörü Matt Hill, "İç dizayn işini yapmak çok zor oldu. Bir şeylerin imkansız olduğunu düşündüğünüzde, işinize yarayacak bir yol bulana kadar çalışmaya devam etmelisiniz. Biz bu iş için milimetrelerle savaş verdik” açıklamasında bulundu.

Valkyrie, 2018 yılında üretime hazırlanıyor. Aston Martin tasarımın aracı satın alan kişilere ulaşmadan az da olsa değişebileceğini söylüyor. Aracın diğer görüntülerini hemen aşağıya bırakalım: