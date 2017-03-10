Aston Martin'in F1 Araçlara Özenerek Yaptığı Aracı Valkyrie!

Aston Martin'in yeni aracı muhteşem gözüküyor. F1 araçları ile normal arabaları birleştiren tasarım, içerisinde uçmaya hazır bir motor barındırıyor.

Aston Martin’in F1 araçlarına göre yapılan yeni aracı Valkyrie’den yeni görüntüler geldi. Açık konuşmak gerekirse bu aracı alabilecek düzeyde insan sayısının bir hayli az olduğunu düşünüyorum. Zaten Aston Martin de bu araçtan yalnızca 150 tane üretti ve hepsi çoktan satıldı. Araçlardan bir tanesi, şu an Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileniyor. Değil satın almak, yakınından geçince bile heyecanlandıracak kapasiteye sahip aracın motoru ya da diğer şeyler ile ilgili pek şey söylemek istemiyorum; yalnızca çok güçlü bir araç olduğunu söylemek sanırım yeterli olacak. 1000 beygir gücünde yalnızca 1000 kg ağırlığında, F1 araçları ile normal araçları birleştiren tasarımı var.

Aracı alıp kullanmak çok tehlikeli olabilir. Bu sebeple Aston Martin, şanslı 150 kişiye özel F1 pilotlarının eğitimine benzer bir eğitim verecek.

Aston Martin Valkyrie’yi canlı canlı görür müyüz bilmiyorum, fakat durduğunda bile sanki hız yapıyor gibi görünüyor.