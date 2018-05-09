Lagonda'nın İlk Elektirikli Aracı, 2023 Yılında Çıkacak

Elektirikli araç devrimine Lagonda'da katılıyor. Lagonda geçtiğimiz günlerde 2023 yılında yeni bir elektrikli lüks bir SUV aracı çıkaracağını duyurdu.

SUV araçlar bu sıralar ciddi bir şekilde revaçta. Bu yüzden otomobil yapımcılarının SUV araçlar konusunda önü açık ki, Aston Martin'in geçmişte satın aldığı Lagonda da bunu 2023 yılına kadar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Yeni teknolojiye adanmış bir Aston Martin aracı olan Lagonda, bugün ilk üretimlerinin SUV olacağını açıkladı. Araç yalnızca SUV değil, aynı zamanda ultra lüks bir elektrikli araç olacak. Lagonda, 2021 yılına kadar araç yapımına başlanacağını düşünüyor.

Bu araç, Lagonda'nın ilk bağımsız aracı olacağı gibi otomobil üreticisi için de ilk elektirikli SUV aracı olma özelliğini taşıyor. Ancak araç ne kadar lüks olur tabi o biraz da Lagonda'nın lüks tanımına bağlı olacak. Teknik olarak Tesla, Model X ile bir ilki gerçekleştirdi ve yakında Mercedes de 'EQC' ile bu kafileye dahil olacak. Aracın konsept görüntülerine bakacak olursak, Aston Martin Lagonda, Bentley ve Rolls-Royce gibi rakiplere karşı mücadele edebilir.