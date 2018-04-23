İngiltere merkezli ünlü spor otomobil markası Aston Martin’in komple yenileyerek Türkiye’de piyasaya sunmaya hazırladığı Vantage modelinin fiyatı belli oldu.

Üretici şirketin uzun yıllardır en ikonik modellerinden olan Vantage, yenilenmiş versiyonuyla ülkemizde Mayıs 2018’den itibaren satışa sunulacak. Bununla ilgili bilgileri geçtiğimiz hafta aktarmıştık, fakat fiyatı konusunda bir bilgimiz yoktu.

Bugün edindiğimiz bilgilere göre Aston Martin Vantage, 350 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla ülkemizdeki alıcılarını bekliyor olacak. Döviz kurunu hesaba kattığımızda, bu fiyatın ortalama 1.7 milyon TL olduğunu söylememiz gerekiyor.

Keskin hatlarıyla tasarıma önem verenlerin ‘aşık’ olduğu modeller arasında yer alan Vantage, yüksek iç mekan teması ve alçak konumlandırılmış sürücü koltuğu ile üst seviye bir sürüş deneyimi sunuyor.

Alt yapısı da tamamen yenilenen Vantage’in motoru ise yeni 4 litrelik alaşım çift turbolu V8. Motorun performanslı ve yüksek gücü, 245g/km CO2 salımına rağmen 6000 devirde 510PS, 2000-5000 devir arasında ise 685Nm seviyelerinde. Boş ağırlığı 1530 kilogram olan otomobil, 100 km hıza 3.5 saniyede ulaşıyor.