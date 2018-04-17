Aston Martin'in uzun yıllardır en ikonik ve fantastik modellerinden biri olan Vantage, yeni nesil versiyonu ile Mayıs ayında Türkiye pazarına geliyor.

İlk kez 1951 yılında İngiliz otomotiv devi Aston Martin tarafından DB2 modelinin yüksek performans motorlu versiyonu olarak piyasaya sunulan Vantage, o günden bu yana markanın en ikonik modellerinden biri olmayı başardı. Sade tasarımı ile şıklığı ön plana çıkaran yeni Aston Martin Vantage, ayrıca keskin hatları ile de kaputun altında bir canavar yattığını işaret ediyor.

Yeni Aston Martin Vantage’in dışı kadar içi de son derece şık fakat bir o kadar da sportif hatlara sahip. Tasarım konusundaki tüm detaylar sürücünün kendini özel bir aracın direksiyonunda olduğunu hissetmesi için oluşturulurken, ayrıca aracın agresif yönüne de vurgu yapılıyor. Döner-basmalı düğme ve kumanda sistemleri sürücüye dokunsal ve kolay kullanım imkanı sunarken, değiştirilerek üçgen formuna getirilen PRND vites düğmeleri de kumanda düğmelerinden çok keskin sınırlar ile ayrılıyor.

4 litrelik alaşım çift turbolu V8 motordan gücünü alan Aston Martin Vantage, mükemmel ağırlık dağılımının yüksek performanslı motorla birleşmesi sayesinde 245g/km CO2 salınımına sahip olmasına rağmen 6000 devirde 510PS, 2000-5000 devir arasında ise 685Nm güç üretebiliyor. Ayrıca aracın 1530kg boş ağırlığa sahip olması da güç-ağırlık ve tork-ağırlık oranlarında mükemmele yakın değerler sunmasını sağlıyor.

Yeni Vantage, yüksek performanslı V8 motoru sayesinde 0’dan 100km/s hıza yalnızca 3.5 saniyede çıkabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 310km/s. Sınıfının en çok ilgi gören modellerinden biri olması beklenen yeni Aston Martin Vantage, Mayıs ayında Türkiye yollarındaki yerini de alacak. Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, araç ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Bizi çok heyecanlandıran bir model oldu. Sektörde büyük ilgi göreceğini şimdiden görebiliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.