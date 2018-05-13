Tyson, Bezos'un Servetine Astronomik Bir Bakış Getirdi

Cosmos, Startalk gibi belgesellerden tanıdığımız astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, son günlerde atağa geçen Amazon şirketinin CEO'sunun servetine bilimsel, aynı zamanda mizahi bir bakış açısı getirdi.

Hesaplamalara meraklı olan astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, Amazon CEO'su Jeff Bezos'un zenginliğini uzay temalı bir perspektiften anlattı. Geçtiğimiz yıl Bezos, 40 milyar dolar daha zengin oldu ve servetini bir anda 132,9 milyar dolar yaptı.

Tyson, bu paraların 'Dünya'yı 200 kez çevreleyip, sonra 15 kez Ay'a gidip gelebileceğini ve daha sonra geriye kalan parayla Dünya'yı 8 kez tekrar çevreleyebileceğini' söyledi.

"Kimse merak etmemiş ama @JeffBezos'un uçtan uca koyduğu 130 milyar dolar, Dünya'yı 200 kez çevreleyip Ay'a 15 kez gidip geri dönebilir, geriye kalanlar ise Dünya'yı 8 kez daha daire içine alır."

Önceki haberimizde de değindiğimiz gibi Amazon, şu anda en çok kar eden akıllı telefon şirketi olma özelliği taşıyan Apple'ın karına yetişmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşıp ulaşmayacağını ise gelecek günlerde göreceğiz.