Astronomların Çözemediği Fenomen, Geleceğe Işık Tutabilir!

2014 yılında bir galakside daha önce hiç tanık olmadığımız bir fenomen gerçekleşti. Aradan üç yıl geçmesine rağmen astronomlar bunun karşısında hala çaresizler.

Bilim insanları, 10.7 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden gelen ve açıklanamayan büyük patlamanın kanıtlarını araştırıyorlar. Galaksinin kendisi kayda değer özellikler taşımıyor gibi gözükse de galaksi, 2014 yılında unutulmaya yüz tutmadan önce birkaç saat boyunca bilinen yıldızlardan 1000 kez daha aydınlık hale geldi.

İsviçre'deki ETH Zürih araştırmacılarından Kevin Schawinski, "Tamamen yeni bir türü gözlemlemiş olabiliriz. Ne olursa olsun, gördüğümüz şeyleri çözmek için ciddi gözlemlere ihtiyaç duyuluyor." Gizemli patlama o kadar güçlüydü ki, birkaç dakika için bu galaksideki tüm yıldızlardan 1000 kat daha fazla enerji üretti. Daha önce kesinlikle böyle bir vaka tespit edilmemişti.

Şili Pontifical Katolik Üniversitesi'nden ekip üyesi Franz Bauer "Bu X-ışını kaynağını keşfettikten sonra, kökenini anlamak için 3 yıldır mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı. Araştırmacılar sıkışmış gibi görünse de, garip patlamayı açıklayabilecek birkaç hipotez var. İlk hipotez gama-ışını patlaması yani GRB. GRB'ler evrende meydana gelen en parlak elektromanyetik olaylardır. Bu patlamalar, uzak galaksilerde meydana gelen ve büyük bir yıldız çöktüğünde, iki nötron yıldızı çarpıştığında veya bir nötron yıldızı ile kara deliğin birleşmesiyle ortaya çıktığı düşünülen yüksek enerjili olaylardır. Bu da muazzam bir X-ışını radyasyonu anlamına gelir.

Diğer bir ihtimal ise uzaktaki bir kara deliğin beyaz cüce yıldızı parçalaması. Bu olayın nasıl oluştuğu hakkında fikir edinmek, son patlamaya ışık tutmanıza ve evrenin sırlarından birini çözmemize yardımcı olabilir. Araştırmacı Ezequiel Treister, "Bu fikirlerden hiçbiri verilere tam olarak uymuyor. Bazıları çok nadir de olsa pek çok gök olayıyla karşılaştık. Lakin gördüklerimizin hiçbiri buna benzemiyor." dedi. Garip X-ışını patlamaları, Chandra X-ışını Gözlemevi tarafından saptanıyor. NASA'ya bağlı Chandra Gözlemevi'ndeki bulgular tam olarak ne olduğuna ışık tutmuyor.