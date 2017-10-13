2012 TC4 Göktaşı 2079 Yılında Dünya'ya Çarpabilir!

Dün sabah Dünya'yı sıyırıp geçen 2012 TC4 göktaşı, 2079 yılında gerçekleştireceği ziyaretinde Dünya'ya çarpabilir.

Bir göktaşı olan 2012 TC4 çok akılda kalıcı bir isme sahip değil, fakat önümüzdeki yıllarda adını çok daha fazla duyabiliriz. Dün sabah saatlerinde güvenli bir şekilde Dünya’ya 44 bin kilometre uzaklıktan geçen 2012 TC4, gelecek yıllarda gerçekleştireceği Dünya ziyaretinde gezegenimizi kalıcı yuvası haline getirebilir.

2012 TC4’ün yörüngesini modelleyen araştırmacılar, göktaşının 2050 yılındaki ziyaretinde Dünya’nın çekim etkisi ile gezegenimize yaklaşacağını fakat herhangi bir çarpışma yaşanmayacağını açıkladılar. Fakat aynı şeyi 2079 yılında gerçekleşecek ziyaret için söyleyemiyorlar.

Avrupa Uzay Ajansı’dan Rüdiger Jehn yaptığı açıklamada, 2050 yılında göktaşının Dünya’ya kesin olarak çarpmayacağını bildiklerini, fakat 2050 yılında Dünya’ya çok yakınlaşmasının 2079 yılındaki ziyaretinde Dünya’ya çarpmasına neden olabileceğini söyledi.

Araştırmacıların açıklamalarına göre şu andan itibaren önümüzdeki 62 yıllık süreçte 2012 TC4’ün Dünya’mıza çarpma ihtimali 750’de 1.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki 2012 TC4, Dünya için çok büyük bir tehlike oluşturmuyor. Yani göktaşının Dünya’ya çarpması halinde ikinci dinozor vakası yaşamayacağız. Yine de göktaşının bir şehri yok edebilecek kadar büyük olduğunu unutmamakta fayda var.

Neyse ki önümüzde 62 yıl gibi uzun bir süre var ve bilimin her geçen dakika geliştiğini düşünürsek bu süreçte gerekli savunma önlemleri alınacaktır. Sonuçta ABD, Dünya’yı korumakla görevli öyle değil mi? Hollywood öyle diyor.