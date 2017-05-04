Astronomlar, Artık Uzaylı Değil Uzaylı Teknolojisi Arayacak!

NASA'nın yaptığı son açıklamalardan beri "Uzaylı" tartışmaları akıl almaz düzeyde arttı. Bazı astronomlar ise farklı bir yaklaşımı tercih ediyor.

Stellaris isimli oyunu hatırlıyor olabilirsiniz. Yapımda, antik uygarlıklara ait teknolojilerin peşinde oradan oraya savruluyorsunuz. Oyun bir bilim-kurgu eseri olabilir ama bu kavram gerçek hayatta da gerçeklikle buluşuyor. Astronom Jason Wright'a göre ileri teknoloji izlerini keşfetmek ve yabancı medeniyetlere ait tekno imzaları tanımlamak, uzaylıların biyolojik imzaları bulmak kadar önemli.

Bazı meslektaşlarının aksine Wright, bizden önce güneş sisteminde var olan yabancı bir uygarlığa işaret eden kanıtlar olduğunu iddia etmiyor. Wright, Gizmodo'ya verdiği demeçte, "Dünyamızın dışında bulunan teknolojik uygarlıklara dair hiçbir kanıt yok. Uzun süredir uzaylıları bulmaya odaklandık. Ya gözardı ettiğimiz bazı olasılıklar varsa? Uzaylıların kendilerini araştırmak yerine onların teknolojilerini araştırmalıyız.” ifadelerini kullanıyor.

Bilim insanları halen küçük hayat belirtileri veya yaşamı destekleyebilecek mekanizmalar (özellikle suyun varlığı) bulmaya odaklanıyor. Elbette bu tür araştırmalar son derece önemli, ancak Wright'ın sözlerine kulak asıp uzaylı teknolojisini araştırmak da faydalı, hatta gerekli olabilir.