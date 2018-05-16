Astronomlar, Çılgınlar Gibi Büyüyen Bir Kara Delik Keşfetti!

Kara delikler, bildiğiniz gibi çevresindeki tüm kütleleri içine çeker. Bilim insanları ise şimdiye kadar en hızlı büyüyen kara deliği keşfetti.

Astronomlar, evren üzerindeki en büyük kara deliği keşfettiler. Tabii unutmamakta da fayda var; bilim daima gelişmeye devam eder, yani bundan daha büyük kara delikler de olabilir. Keşfe tekrar dönecek olursak kara delik, araştırmalara göre korkutucu bir şekilde çevresindeki kütleleri yok ediyor.

Kara delik, iki gün içerisinde Güneş büyüklüğünde bir kütleyi içine çekiyor. Araştırmacılar, kara deliğin başlangıcını bulmak için 12 milyar ışık yılı öncesine bakmak zorundaydılar. Nitekim kara delik sayesinde araştırmacılar, Big Bang'den (Büyük Patlama) öncesini de keşfedebilirler.

Kara delik, inanılmaz ihtişamlılığı ve parlaklığından ötürü gözlemlenebiliyor. Bu delik eğer Samanyolu Galaksisi'nin içinde olsaydı, Dünya'dan baktığımızda parıl parıl parlayan dolunaydan daha parlak bir şekilde görülebilirdi. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Christian Wolf: "Bu kara delik o kadar hızlı büyüyor ki, sürtünme ve ışık nedeniyle evrendeki gözlemleyebildiğimiz tüm galaksilerden daha parlak gözüküyor." dedi. Yalnızca parlak olmasıyla gündeme gelmeyen kara delik, 12 milyar yıl içinde tüm evreni yok edebilir.