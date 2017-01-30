Astronomlar, Genç Yıldız Sistemindeki 4 Gezegeni Gözlemledi

HR 8799 sistemi; gerek yaşı gerekse diğer nitelikleri sayesinde gök bilimciler için çok özel bir önem taşıyor.

Pegasus takımyıldızı yönünde bulunan ve Dünya'dan yaklaşık 129 ışıkyılı uzaklıkta yer alan HR8799 yıldız sistemine ait dört gezegeni gözlemlendi.

2008'den başlayarak, bu sistemde doğrudan görüntüleme tekniği kullanılarak teyit edilen dört gezegen keşfedildi. Astronomlara göre dört gezegen, birbiriyle rezonans içerisinde. Yani her gezegenin yörünge süreci, sistemdeki diğerleriyle yüzde yüz uyumlu işliyor. Bu, pek çok açıdan benzersiz bir fenomen. Fenomen, NASA'nın sponsorluğunu yaptığı Nexus'un Ekstraflak Sistem Bilimi NExSS Berkeley'den mezun olan bir öğrenci olan Jason Wang'a ilham kaynağı oldu.

Keck Gözlemevi'nde 7 yıl süren bir gözlem süreci ve Wang'ın videosu gerçekleri, tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarıyor.

Videoda merkezi yıldız karartılmış, böylece gezegenlerinin yansıması görülebiliyor. Gezegenlerin tam yörünge dönemi (on yıllar ve hatta yüzyıllar sürüyor) tamamlanmış olmasına rağmen, uyum açıkça belli oluyor.

Söz konusu gezegenleri Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter ile karşılaştırmak istiyoruz. Bu gezegenlerin hepsinin Jüpiter'in, 7 ile 10 katı büyüklüğünde gaz devleri olduğu belirlendi. Üstelik sistemdeki en ufak gezegenin, güneş etrafındaki dönüşü 49 yıl sürüyor.

Daha sonra, ekip, ilginç bir gerçeğin farkına vardı: Gezegenler 1998'de zaten gözlemlenmişti. Hubble Uzay Teleskobunun Yakın Kızılötesi Kamera ve Çok Nesneli Spektrometreli (NICMOS) mimarisi, gezegenlerin varlığını gösteren ışığı tespit etmeyi başarmıştı. Ancak görüntüler yeterince net değildi ve hangi yıldız sisteminde olduğu belirlenemiyordu.

2009 ve 2010 yıllarındaki diğer gözlemler, HR 8799'in varlığını ortaya koydu. Nihayetinde Wang, araştırmasının ne kadar heyecan verici olabileceğini göstermek için videoyu yayınlamaya karar verdi.

HR 8799 doğrudan görüntülenen ilk çok gezegenli sistemi olduğu için özel bir önem taşıyor. Gökbilimcilerin doğrudan dört gezegenin yörüngelerini ve dinamik etkileşimlerini gözlemleyebilecekleri, bugünkü yapılandırmalarına nasıl geldiklerini belirleyebilecekleri bir mimarisi var. Üstelik sistem gerçekten çok genç (sadece 40 milyon yıl yaşında) olduğundan gezegen oluşum süreci hakkında çok şey öğrenmek mümkün.