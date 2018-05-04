Samanyolu'ndan Çıkan Sesleri Müzik Gibi Dinleyebilirsiniz

Hiç Samanyolu hareket ederken nasıl sesler çıkaracağını merak ettiniz mi? Bir müzisyenin ifadesine göre Samanyolu, jazz müziğine benzer melodiler çıkarıyor.

Massachusetts Üniversitesi'nden Mark Heyer Amherst, Samanyolu'ndaki gazları, müzik notaları şeklinde gösterebilen bir algoritma geliştirdi. Ortaya çıkan kompozisyonun adı ise 'Samanyolu Blues.'

Heyer: "Bu müzikal, Samanyolu galaksimizin hareketlerini duymanızı sağlayacak. Notalar, öncelikle galaksimizin merkezinde hareket eden gazların hızlarını bize yansıtıyor." Heyer, pentatonik bir minör ölçeği kullanarak, müzikal nota ve enstrümanlarla Samanyolu'ndaki 20 yıllık teleskop verisini haritaladı.

Yıldızlararası ortamdaki gazlar üç aşamada gözlemlenebiliyor: atomik, moleküler ve iyonize. Ayrıca bu tip aşamalar belirli yönlere doğru hareket ediyorlar: ya bize doğru ya da bizden öteye doğru. Bu tip melodilerde yüksek notalar, bize doğru ilerleyen gazın göstergesiyken, düşük notalar uzaklaşan gazlar için kullanılmış.

Ayrıca 2015 yılında İzmir Türk Kolejinde bir astronom olan Burak Ulaş, yıldız Y Cam A'nın titreşimlerine dayanarak oluşturduğu bir parçayı yayınladı. (Asın bayrakları!) Parçaya buradan ulaşabilirsiniz.