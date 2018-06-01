Şimdiye Kadar Bilinen En Devasa Nötron Yıldızı Keşfedildi!

PSR J2215-5135 adlı bir nötron yıldızı, 2.33 Güneş kütlesine denk gelmesi nedeniyle, şu ana kadar bildiğimiz en devasa nötron yıldızı olmayı başardı.

Nötron yıldızları astronomların en çok ilgisini çeken oluşumlardan. Geçtiğimiz günlerde bu alandaki çalışmalara yeni bir soluk getirecek yepyeni bir çalışma yayınlandı.

Nötron yıldızları, bilinen en küçük ve en yoğun yıldızlar olma özelliğine sahip. Küçük boyutları ve genellikle görünür spektrumda ışık yaymadıkları gerçeği, ne yazık ki onları keşfetmemizi zorlaştırıyor. Örneğin Samanyolu'ndaki yaklaşık 2000 nötron yıldızını biliyoruz; ancak galaksimizdeki toplam nötron yıldızı sayısının 100 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Nötron yıldızlarıyla alakalı en temel sorulardan biri, nee büyüklüklerde olabilecekleri. Ortalama değerlere sahip bir nötron yıldızı, 1.4 ile 3 güneş kütlesi arasında bir kütleye sahip olabilir.

Buna rağmen bugüne kadar keşfedilmiş en büyük kütleli nötron yıldızı, yakın bir zamana kadar 2 Güneş kütlesine sahip olan bir yıldızdı. Yıllardır bu ünvanı elinde tutan o yıldız PSR J0348+0432, şimdi o ünvanı kaptırmış durumda.

Aslına bakılırsa bugüne kadar, yeni keşfedilen PSR J2215 yıldızının kütlesini hesaplamak bir türlü mümkün olmuyordu. Kütle hesaplama yöntemlerimiz için uygun koşullara sahip olmayan yıldız, yanındaki farklı bir yıldızla etkileşim içinde olduğundan, verilerin bir türlü net elde edilememesine neden oluyordu. Fakat araştırmacılar, son teknoloji ürünü bir teleskop olan Gran Telescopio Canarias'ı kullanarak, kütle merkezinin hızını belirledi.

Bu veriden yola çıkarak da PSR J2215'in kütlesi, 2.3 Güneş kütlesi olarak hesaplandı. Böylece eski rekoru neredeyse %20 oranında geliştiren bu yeni yıldız, şimdilik evrendeki bildiğimiz en büyük kütleli nötron yıldızı olmaya bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.