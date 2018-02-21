Astronomlar, En İri Kara Delikleri Keşfettiler

Birkaç milyar ışık yılı içerisindeki onlarca galaksi üzerine yapılan bir araştırma, canavar olarak nitelendirebileceğimiz kara deliklerin potansiyel büyüme ihtimallerinin beklentilerimizin üzerinde olduğunu gösterdi.

İnsanlığın evren ve uzaya duyduğu merak belki de kafasını yukarıya kaldırdığı ilk andan itibaren üst seviyelere çıktı. O eski zamanlardan bu yana Ay keşfedildi, Mars'a sondalar gönderildi ve yörüngede onlarca fotoğraf çektirildi. Son yapılan bir keşif insanlığın uzay ve evrene dair merakını bir kez daha ortaya koyuyor. Yapılan keşif, sadece Evrenimizin yapı taşlarının gelişimini daha iyi anlamamıza yardımcı olmuyor, aynı zamanda bizi yeni bir merak uyandıran soru ile baş başa bırakıyor: bu gibi kara deliklerin inanılmaz derecede muazzam olması nasıl gerçekleşiyor?

Şimdiye kadar, kara delik olarak bilinen devasa yıldızların çökmüş çekirdekleri başlangıca ihtiyaç duymuyor. Onların kozmik çarpışmalarını duyduk, uzay-zaman dalgalanmalarını izledik ve yakın zamanda doğalarına en yakın şekilde bakmayı bekliyoruz. Görünüşe göre saydığımız bu şeyleri yeterince gerçekleştiremiyoruz, fakat bunun iyi bir nedeni var.

Montreal Üniversitesi'nden fizikçi Julie Hlavacek-Larrondo yaptığı açıklamada, "Galaksiler evrenimizin yapı taşlarıdır ve oluşumlarını ve evrimini anlamak için önce bu kara delikleri anlamalıyız." ifadelerini kullandı. Astrofizikçiler, sırlarını gizlenemeyen boşlukların içine saklamayı seven bir şeyi incelemekle ilgili zorlu sorunun üstesinden gelmek için kestirme yollar arıyorlar.

Birincisi, kara deliğin kütlesi ile onu çevreleyen galaksi arasında bir ilişki bulmak.

Bu yüzden Hlavacek-Larrondo, Kanada, İspanya ve İngiltere'deki diğer araştırmacılarla, 3.5 milyar ışık yılı yarı çap içerisindeki 72 galaksiyi incelemek ve kara deliğin kütlesini tahmin etmede bir çeşit formül oluşturup oluşturamayacağını görmek için bir araya geldi.

Normal şartlarda galaksiler ne kadar büyükse kara deliklerin de o kadar büyük olduğu biliniyor. Ancak araştırmacılar yaptıkları keşifte daha farklı bir şeyle karşılaştılar. İspanya'da bulunan Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden araştırma ekibine katılan Mar Mezcua, tahmin ettiklerinden çok daha büyük karadelikler keşfettiklerini söyledi. Bilim insanlarına göre kara delikler birlikte büyümekten ziyade çevresindeki diğer yıldızlardan daha hızlı büyüyor. Yapılan keşfe göre bunların yaklaşık yüzde 40'ı Güneşimizin 10 milyar katı kadar kütleye sahip bulunuyor.

Peki bilim insanları şimdiye kadar yanılmış mıydı?

Araştırmacılar konuyla ilgili olarak iki hipotez ortaya koyuyorlar; ilk olarak ya büyük olarak başladılar ve sonra etraflarına galaksi çektiler ya da kara deliklerin nasıl oluştuğuyla ilgili şu anki bilgimizde bir şey eksik.

Bu konuyla ilgili yapılan bir araştırma bu soruya bir cevap verebilir.

Araştırmacılar, 12.2 milyar ışıkyılı uzaklıkta 30.000'den fazla galaksiye baktığında, kara deliklerin büyümesiyle yıldızların büyümesi arasındaki oranın galaksinin büyüklüğüne göre arttığını keşfettiler.

Bir başka deyişle, daha fazla yıldızı olan galaksilerin daha iri kara delikleri varmış gibi görünüyor.

Yıldız oluşumu ve kara delikler arasındaki ilişki oldukça karmaşık. Ama bir şey oldukça kesin. Bu canavarlar olmasaydı evrenimiz kesinlikle aynı olmayacaktı.