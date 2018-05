Astronomların Cevapladığı, Dünya ve Uzayla İlgili 5 Soru

Cornell Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülen "Bir astronoma sor" adlı bilim sitesi köşesinde, düzenli olarak okuyucuların gönderdiği dünya ve uzay ile ilgili sorular cevaplanıyor.

İnsanlık olarak her geçen gün gezegenimizle ve evrenle alakalı bilgilerimizi artırmaya devam ediyoruz. Bu gelişmemizin temelinde de bitmek bilmeyen merakımız yatıyor. İşte bilim insanı olmasa bile evrenle ilgili aklına sorular takılanların, direkt olarak astronomlardan cevap aldıkları bir internet sitesi de, bu merakımızı giderme amacı güdüyor. Cornell Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü o sitenin okuyucularından gelmiş 5 ilginç soruyu ve cevaplarını derledik.

1. Süperkütleli bir kara delik gezegenimize yaklaşırsa ne olur?

Bu tip kara deliklerinin kütlesinin bir milyon Güneş kütlesine denk geldiğine düşünürsek, bize bin ışık yılı yakınlığa geldiğinde Güneş Sistemi'mizin Samanyolu etrafındaki yörüngesinde bazı değişimler gerçekleştiğini fark etmeye başlarız. Aradaki mesafe iyice küçüldüğünde ve mesafe birkaç yüz ışık yılına indiğinde ise, Güneş Sistemi içerisindeki tüm gezegenlerin yörüngelerinin değiştiğini görürüz. Dünya da bu değişimden etkilenir ve kısa bir süre içinde ya tamamen donarız, ya da buharlaşıp yok oluruz. Bunu belirleyen şey ise yörünge değişimi sonrasında Güneş'e yaklaşmamız veya uzaklaşmamız olur. Devamında ise ya Güneş'e kafa dalışı yapıp yok oluruz, ya da Güneş Sistemi'nden fırlatılıp yeni kara deliğin etrafında bir yörüngeye otururuz. Üçüncü ihtimal ise direkt olarak kara deliğin içine doğru çekilmemiz. Bu üçüncü durum gerçekleşirse, kara deliğe yaklaşırken spagetti etkisiyle paramparça oluruz.

2. Dünya'nın merkezine yaklaştığınızda kilonuzda nasıl bir değişim meydana gelir?

Sanılanın aksine, giderek azalır. Dünya'dan uzaklaştıkça ağırlığınızın giderek azaldığı bilinen bir gerçek, bu nedenle tam tersi bir durum olduğunda ve merkeze doğru yaklaştıkça, ağırlığın artması bekleniyor. Ancak ağırlığı belirleyen tek şey kütlenin merkezine olan uzaklık değil; merkezle aranızdaki maddelerin kütleleri de etkili. Bu durumla tam merkez noktasına geldiğinizde, uzaklığınız sıfır olduğundan, bulunduğunuz mesafenin çapı da sıfır oluyor ve bu nedenle merkezle aranızda hiçbir kütle kalmıyor. Bu da yer çekimi etkisinin sıfırlanmasına neden oluyor. Bu yüzden ağırlığınız da yok oluyor.

3. Yıldız satın almak mümkün mü?

Bu ilginç sorunun cevabı ise "hayır". Yıldız satın alamıyor ve isimlendiremiyorsunuz. Yıldızlara isim verme yetkisi olan tek kuruluş Uluslararası Astronomi Birliği. Fakat günümüzde yıldız sattığını iddia eden dolandırıcı şirketler ve bunlara inanarak parasını kaybeden insanlar var. Hatta bu insanlar, uzay araştırmaları yapan kurumlarla iletişimi geçip bir yıldız satın aldıklarını ancak nerede bulacaklarını bilmediklerini söyleyerek gökyüzündeki yerinin tarif edilmesini istiyorlar.

4. Beyaz delik nedir?

Kara deliği çoğu insan bilir, ancak beyaz delik diye bir şeyi duyan pek olmamıştır. Kara deliğin zıttı olan beyaz deliklerde, maddeler içeri girmiyor; aksine dışarı atılıyor. Ayrıca kara deliklerden dışarı madde çıkamadığı gibi, beyaz deliklerden de içeri madde giremiyor. Fakat çoğu bilim insanı, beyaz deliklerin fiziksel açıdan imkansız olduğunu ve bu nedenle var olamayacağını düşünüyor.

5. Evren neyin içinde genişliyor?

Evrenle ilgili can alıcı sorulardan biri bu. Evrenimiz her an genişliyorsa, genişlediği alanlarda ne var? Neyin içinde genişliyor? Evrenin sınırlarından dışarıya bir adım atsaydık, birazdan genişleyeceği bu alanda neler görürdük?

Dave Rothstein bu soruya "Evrenin genişlemesi sandığımız şey, aslında galaksiler arasındaki boşlukların her taraftan çekiliyormuşçasına esnemesinden ibaret. Evrenimiz sonsuz büyüklükte olduğu için de, dokusu esnediğinde de sonsuz büyüklükte olmaya devam ediyor; bu yüzden de boyutu aslında hiç değişmiyor, bu nedenle aslında genişlemiyor. Ancak eğer evrenimiz sonsuz büyüklükte değilse, o zaman içine genişlediğimiz bir bölgenin olması olası. Ancak bunu gözlemleme şansımız olmadığından, bilimsel olarak cevaplamamız da imkansız."