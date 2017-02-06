Astronomlar, Kozmik Bir Bulutun İçinde Kara Delik Keşfetti

Dünya’ya 10.000 ışık yılı mesafedeki patlayan yıldız kalıntılarını inceleyen Japon astronomlar, tesadüfen bir kozmik bulutun içinde gizlenen başıboş bir kara delik keşfettiler. Araştırmacılar, kara deliğin gizlendiği bulutun oluşumu hakkında iki muhtemel senaryo üzerinde duruyor.

Yeni bir araştırmaya göre Samanyolu’nun boyunca hızla hareket eden süpersonik bir uzay bulutunun arkasında başıboş bir kara delik bulunuyor. Japon astronomlar, kozmik bir bulutun içinde gizlenmiş bu izole kara deliği, 10.000 ışık yılı mesafedeki patlayan yıldızların kalıntılarını incelerken tesadüfen keşfettiler.

Kara deliğin içinde bulunduğu kozmik bulut, hızından dolayı astronomlar tarafından “Kurşun” olarak isimlendirildi. Bu kozmik bulut, Dünya’ya iki ışık yılı mesafede ve galaksimizin dönüş yönünün tersine doğru ilerliyor.

Ekip, Şili’deki ASTE teleskobu ve Japonya’daki Nobeyama teleskobu aracılığıyla gizemli, moleküler bir bulut üzerinde gözlemler yaparken bu bulutun kenarında başıboş bir kara deliğin izlerini keşfettiler. Nobeyama Radyo Rasathanesi’nden yapılan bir açıklamaya göre Kurşun adı verilen bu kozmik bulut, saniyede 50 km hızla (kurşunun saniyedeki hızı 120 km) genişliyor.

Bu kozmik bulutun oluşumu konusunda iki muhtemel senaryo var. Bu senaryolardan biri, patlama modeli. Patlama modeli, hareketsiz bir kara deliğin yanından geçen bir süpernova kalıntısından çıkarak genişleyen bir gaz kabuğunu ele alıyor. Kara delik, gazı yakınına çekiyor ve bu da gazın Dünya’ya doğru hızlanmasına neden olan patlamaya neden oluyor. Astronomlar, bu senaryonun doğru olması için kara deliğin kütlesinin bir güneşin kütlesinden en az 3,5 kat büyük olması gerektiğini belirtiyorlar.

Diğer senaryo ise, istila modeli. Bu modelde, yüksek hızlı bir kara delik, yoğun gaza doğru hücum eder ve bir gaz akışı oluşturmak için güçlü çekim kuvveti ile gazı sürükler. Araştırmacılar, bu senaryonun doğru olması içinse, kara deliğin kütlesinin bir güneşin kütlesinden en az 36 kat daha büyük olması gerektiğini tahmin ediyorlar.