Astronomlar, Süper Kara Deliğin Fotoğrafını Çekmek Üzere!

Dünyanın en yetenekli astronomlarından bazıları, bir kara deliğin fotoğrafını çekme yönünde önemli aşamalar kaydetti.

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, bir kara deliğe ait ilk fotoğrafı çekmeye çalışıyorlar. 5 Nisan'da başlayıp 14 Nisan'a dek sürecek projede ABD, Güney Amerika, Antarktika ve İspanya'da bir dizi gözlemevi, gezegen büyüklüğündeki bir radyo teleskonunu oluşturmak üzere birlikte çalışıyor. Araştırmacıların niyeti Sagittaurus A olarak bilinen, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunan süper kara deliği fotoğraflamak.

Proje, “Event Horizon Telescope” (EHT - Uzak Ufuk Teleskopu) olarak adlandırıldı. Sadece bu gözlemevlerinin hepsinin birlikte çalışacağı, dikkatli bir şekilde kalibre edileceği takdirde söz konusu kara deliğin fotoğrafını çekmek mümkün olacak. Amaç kara deliğin ufkunu yakalamak.

Eğer kara deliğin fotoğrafı çekilebilirse, karşımıza bu tür bir görüntü çıkacak

28.000 ışık yılı uzakta ve güneşimizden dört milyon kat büyük olan olan Sagittaurus A, Dünya'ya yakın fenomenlerin en dikkat çekici olanı. Araştırma projesi üyesi Gopal Narayanan, cisim ne kadar uzakta olursa olsun olay, ufkunun o kadar küçük olduğunu ve görüntülenmesi için Dünya ölçeğinde teleskop çanak gerektirdiğini belirtiyor. Teleskopları daha gelişmiş görüntüleme için bağlama tekniği kesinlikle yeni değil, ancak daha önce böyle bir ölçekte denenmemişti. Ekip, Galaxy M87'nin merkezindeki kara deliğin olay ufkunu imgelemeye çalışacak.

Narayanan, projenin önemi hakkında şu açıklamaları kullanıyor: "Einstein'ın genel görelilik teorisinin tam kalbinde, kuantum mekaniği ve genel göreliliğin birleştirilebileceği, temel kavramların birleşik ve kapsamlı bir teorisinin var olduğu düşüncesi var. Teorilerin ispatlanacağı yer tam olarak burası.”