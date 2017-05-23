Uzaydaki En Net ‘Sauron Gözü’ Görüntüsü Alındı

Avrupa Güney Gözlemevi, Şili’nin kuzey taraflarında yer alan ALMA radyo teleskoplarının, Sauron gözü olarak bilinen Fomalhaut yıldızının bu zamana kadarki en net görüntülerinin alındığını belirtti.

Güney yarım kürede, Dünya’ya nispeten yakın bir konumda yer alan genç - parlak yıldız grububuna ait Fomalhaut yıldızı, Dünya’dan yaklaşık 25 ışık yılı uzaklıkta ve boyutları, Güneş’in boyutlarından çok daha fazla. Ayrıca Güneş’e oranla 18 kat daha parlak ve 3 bin Kelvin daha sıcak.

Uzay bilimcileri, 2008 yılında yıldızın etrafında toz ve gazlardan oluşan diskin içinde dev bir gezen olabileceği tezini ortaya koymuş, fakat araştırma eleştirilmiş ve böyle bir gezegenin olmayacağı kanıtlanmaya çalışılmıştı. Yıl 2012’yi gösterdiğinde Hubble teleskobuyla birlikte diğer teleskoplardan alınan görüntüler, toz ve hazlardan oluşan diskin içerisinde gerçekten de bir gezegenin var olduğunu ortaya çıkardı. Keşfedilen gezegene Sami tanrısı olan Dagon adı verildi.

ALMA teleskobundan elde edilen görüntüler, gezegenin varlığını kanıtlamış oldu. Uzay bilimcileri, böyle bir ‘Sauron gözü’nün içinde göktaşlarını ve kuyruklu yıldızları, yörüngenin dar alanına doğru çekip birbirleriyle çarpışmasına sebep olan bir gezegenin olmasıyla oluşabileceğini söylüyorlar.