Astronomlara Göre Uzaylılarla Temas, Dünyanın Sonu Demek!

Stephen Hawking'in başını çektiği dahi bilim insanlarına göre uzaylılarla temas kurma çabaları, insan ırkının çok kısa süre içinde yok oluşuna neden olabilir.

Gökbilimciler evrenin herhangi bir yerinde yaşam arayışında daha zekice yollar keşfediyor, önde gelen araştırmacılar ise ne istediğimiz konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğini ifade ediyor.

Chicago'daki Adler Planetaryum'da astrofizikçi olan Lucianne Walkowicz, NBC Haber'e bu varlıkla temas kurmanın insanlık için felaket olabileceğini açıkladı. Walkowicz, "Akıllı bir uygarlığın dikkatini çekme niyetiyle aktif temas kurduğumuz medeniyet, belki de bizim çıkarlarımızla zerre kadar ilgilenmiyordur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu medeniyetler bize hayalini dahi kuramadığımız iyicil mucizeler de tattırabilir. İsterlerse Dünya üzerindeki yaşamı sona erdirebilir veya bu Dünya üzerindeki kaliteli yaşamları hızlandırılabilir, bunu bilmek imkansız.

Stephen Hawking ve yakın çalışma arkadaşlarının görüşleri ise şöyle:

"Muhtemelen hiçbir şeyden emin olamam. Ancak onlarla temas kurarak, tehlikeli sulara adım attığımızı ve yok oluşu hızlandırdığımızı söyleyebilirim. Eğer uzaylılar Dünya'yı keşfederse, gezegenimizi fethetmek ve kolonileştirmek isteyeceklerine inanıyorum. Uzaylılar bizi ziyaret ederse sonuç, Columbus'un Amerika'ya indiği ve Amerikan yerlileri için pek iyi bir sonla sonuçlanmayan olaylar zincirine benzeyebilir." ifadelerini kullanıyor.

Fakat Seti Enstitüsü'nün kurucularından ve eski direktörü Jill Tarte böyle olacağını düşünmüyor. O, eğer uzaylılar evreni gezecek kadar zekiyse kimseye zarar vermeyeceklerinden emin.

Jill Tarte "Sahip olduğumuzdan daha uzun süre hayatta kalmayı başaran bir uygarlık fikri ilginç. Bu tür bir uygarlığın, teknolojinin saldırgan olmasının ardında hiçbir gerekçe olamaz." fikrini savunuyor.

Dünya dışı medeniyetlerden radyo sinyalleri bulma çabalarına öncülük eden Seth Shostak, gerekenlerin yapılması için çok daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiğini düşüncesinde. Serg, "uzaylılarla yaptığımız şu anki yolculuğun ABD Hava Kuvvetleri'nin ortaya çıkması durumunda, neanderthal bir ırkla gelişmiş insanlar arasındaki gülünç savaşa dönüşmesi fazlasıyla olası." açıklamasında bulunuyor.