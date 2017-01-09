Astronomlardan Açıklama: Mucizevi Kızıl Nova, Dünya Göklerini de Aydınlatacak!

Güneşten 1800 ışık yılı ötedeki bir yıldız sistemini inceleyen bilim adamları, meydana gelecek fenomenin dünyadan da izlenebileceğini öngörüyor.

Gökbilimciler, Güneş'ten yaklaşık 1800 ışık yılı ötedeki yıldız sisteminde büyük bir mucize gerçekleşeceğini ve iki yıldızın, beş yıl içinde birleşip parlak bir Kızıl Nova oluşturacağını öngördüler. Birleşim sonrasında alkıllara durgunluk veren patlama gerçekleşecek. Patlamanın en güçlü anında, Kızıl Nova muazzam bir parlaklığa kavuşacak. Öyle ki, Kızıl Nova kentsel bölgelerde bile rahatça izlenebilecek.

Ünlü astronom Lawrence Molnar, bulgularını Amerikan Gökbilimciler Birliği Yıllık Toplantısı'nda paylaştı. Bilim insanları, halihazırda KIC 9832227 kod adıyla ikili yıldız sistemini gözlemliyordu. Gökbilimciler, böylece ışık eğrilerinin ve yörünsel hızlarının üst çizgileriyle eşleşen gözlemi gerçekleştirebildi. Lawrence Molnar ve dostları alternatif bir açıklama olmadığına emin: İki yıldız birleşmek üzere.

Nadiren gerçekleşen gök olayı, 2022 yılında dünyadan da, geceleri çıplak gözle izlenebilecek.Kızıl Nova'nın bu etkisi aylar boyunca sürecek.