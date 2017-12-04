Astronot Kıyafetleri Otomatik Güvenli Lokasyona Dönecek

Yeni uzay elbiseleri için tasarlanacak olan ' Güvenli Lokasyona Dönme' fonksiyonu astronotların hayatını kurtarabilir.

Draper tarafından yapılan, uzay giysilerine otomatik dönüş sistemi kurabilecek yeni araştırmalar, uzaydaki faaliyetler sırasında astronotların güvenliğinde önemli bir sıçrama yaratacak. Draper araştırmacıları, uzay gemilerini çoğunlukla elle işleyen olaylardan, kaza durumunda kendilerini güvenli bir sığınma evine götüren bir şey haline getirecek otomatik bir 'take-me-home' (Güvenli Lokasyona Dönme) özelliği için patent başvurusunda bulundu.

‘’Güvenli Lokasyona Dönme’’ fonksiyonu astronot, mürettebat üyesi veya istasyon personeli tarafından aktif hale gerildiğinde; kendiliğinden belirlenmiş güvenli bir yere geri dönecek. Tasarlanan sistem GPS’in olmadığı uzayda; kalan oksijen seviyesi, iticilerin kullanım şekli ve gezinme zorlukları gibi geri dönmek için gerekli olan hesaplamaları otomatik olarak yapacak.

Draper, sadece zemin çalışmalarında değil acil müdahale ve skydiving alanlarında da kullanılabilir. Genellikle astronot kıyafetleri kullanıcıları için önemli bir engel oluşturuyor, Draper ve benzeri firmalar olumsuzlukları en aza indirgemenin dışında güvenliği mümkün olduğunca arttırmak için çalışıyor. Mars’ın kolonileşme aşamasında bu giysilerin önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?