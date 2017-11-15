Astronot Scott Kelly'nin Dünya'ya İlk Ayak Bastığı An

PBS'te bugün yayınlanacak olan belgeselin ikinci bölümünde 340 gün uzayda kalan Scott Kelly ve Rus kozmonot Mikhail Kornienko'nun Soyuz kapsülünden çıkışları yer alıyor.

NASA’nın astronotu Scott Kelly Uluslararası Uzay İstasyonu’nda geçirdiği bir yıldan sonra Dünya’ya döndüğünde yaptığı ilk şey, soğuk havayı derin derin içine çekmek oldu.

Çarşamba günü yayınlanan ‘Uzayda Bir Yılın Perde Arkası’ adlı belgeseldeki klipte konuşan Kelly “Havanın gevrek soğukluğu, oldukça ferahlatıcı. Sadece ferah değil, aynı zamanda uzay istasyonunun kokusu da yok” dedi.

Rus yapımı Soyuz Kapsülünün Kazakistan’a inişinden sonra kapsülün içinden çıkarılan Kelly“Hava muhteşem” diyerek çevresindekilere “Çocuklar, neden burada toplandınız bilmiyorum” şeklinde hitap etti.

Kelly, Rus kozmonot Mikhail Kornienko ile birlikte bir yıllık görev gereğince 340 gün uzayda kaldı. Bu misyonun amacı, insan vücudunun uzun süre mikro çekim kuvvetine maruz kaldığında ne gibi değişikliklere uğradığını gözlemlemeye yönelik.

PBS’in hazırladığı iki bölümlük ‘Uzayda Bir Yıl’ belgeselinin ikinci bölümü, Dünya’nın üzerinde yüzlerce gün geçirdikten sonra evi Texas’a dönmenin Kelly’e neler hissettirdiğini gösteriyor.

Ayaklarım hala biraz sorun çıkarıyor. Bir yıl boyunca üzerine basarak yürümedim.

Kelly belgeselde “Kesinlikle çekim gücünün etkisini hissediyorsunuz döndüğünüzde. Ayaklarım hala sorun çıkarıyor. Bir yıl boyunca üzerine basarak yürümedim” diyor.

Kelly ve Kornienko’nun uzayda geçirdikleri bir yıl, Uluslararası Uzay İstasyonu ve ötesine yapılacak uzun süreli yolculukların ilki olabilir.

NASA, gelecekte Mars’a insan göndermenin ne gibi etkileri olacağına dair ön görülerde bulunmak için bu tip seyahatlerden edinilen verileri topluyor. Bu seyahatler astronotların kızıl gezegene ulaşmak için bir seferinde aylarca uzayda kalmalarını zorunlu kılacak.