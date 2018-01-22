Belçika polis teşkilatı suçluların yakalanmasında ve olay yerlerinin incelenmesinde yapay zeka kullanmaya başladı.

Bir bilgi yarışmasında, "Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ve Belçika polis teşkilatının ortak noktası nedir?" sorusuyla karşılaşırsanız, hiç düşünmeden aynı yapay zeka yazılımı diyebilirsiniz. Uzaya giden astronotlara yardımcı olmak için geliştirilen yapay zeka sistemleri, artık suçluları yakalamak için kullanılmaya başladı. Yapay zeka sistemini kullanan Belçika'daki polis teşkilatları, verilerin daha verimli bir şekilde taranmasının işleri hızlandırdığını ve bu durumun kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.

Kullanılan yapay zeka yazılımı, Uluslararası Uzay İstasyonu ile Belçika polisinin ortak noktası haline geldi. Yaklaşık 15 yıl önce “Space Applications Services” tarafından geliştirilen yapay zeka, astronotların sorduğu “Bu nedir?” ve “Bu nerede?” gibi basit soruları cevaplamak için tasarlandı. Aynı yapay zeka modülünün geliştirilmiş bir versiyonunu kendi sistemlerine entegre eden Belçika polisi, suçluları ve suç işlenen bölgelerin incelenmesinde kullanıyor.

Belçika polisi, sosyal medya da dahil olmak üzere sistemlerindeki tüm metin kayıtlarını inceleyen ve saniyeler içerisinde potansiyel suçluları belirleyen sistemden oldukça memnunlar. Alınan sonuçlar birçok polis teşkilatının da ilgisini çekti ve bu yılın ortalarında benzer sistemleri farklı ülkelerde kullanmaya başlayacak. Ayrıca Çin suç işleme potansiyeline sahip vatandaşlarını belirmek için kendi geliştirdikleri yapay zeka yazılımını kullanıyor. Peki, sizce ülkemizde bu tarz yazılımlar ne kadar başarılı olur ve ne zaman uygulanmaya başlar?