Astronotlardan Eğlenceli Mannequin Challenge Videosu

Son zamanlarda internet ortamında “Mannequin Challenge” videoları oldukça popüler. Mannequin kelime anlamı olarak vitrin mankeni anlamına geliyor ve adından da anlaşılacağı üzere, bu videolarda insanlar bir vitrin mankeniymişçesine poz vermeye çalışıyorlar.

Bugüne dek birçok çeşidini gördüğümüz bu meydan okuma, şimdi de uzaya taşındı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Fransız astronot Thomas Pesquet tarafından Facebook ve Twitter’da paylaşılan videoda, 6 ekip üyesinin bu meydan okumayı gerçekleştirdiği görülüyor. Yerçekimsiz ortamda kimi bir yerlere tutunurken, kimi de hava da süzülüyor.

We got the whole crew together and took the #MannequinChallenge to new heights #Proxima pic.twitter.com/vlOglQ3lEh