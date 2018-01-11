Astronotlar uzaya çıktıklarında uzuyorlar. Peki bunun gerçek sebebi ne?

Geçtiğimiz gün Japon astronot Norishige Kanai, resmi sosyal medya hesabından 9 cm uzadığını açıklamıştı. Yaklaşık 3 haftadan beri ISS (Uluslararası Uzay İstasyonu)’de bulunan astronotun 9 cm uzaması, gerek araştırmacılar gerekse de bizler arasında büyük bir heyecan yarattı. Bildiğiniz gibi sonrasında bunun bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıkmış, Kanai’nin boyunun 9 cm değil 2 cm uzadığı anlaşılmıştı.

Kanai uzunluğu konusunda yanılmış olmasına rağmen 3 hafta içerisinde 2 cm uzamak da kulağa hiç fena gelmiyor. Üstelik bu uzama uzayda belirli bir süre geçiren hemen hemen her astronotun başına gelebiliyor. Peki, bu uzamanın gerçek sebebi ne? Neden uzaya çıktığımızda uzuyoruz?

Bazı şeyler çok karmaşık olsa da bunun çok basit bir açıklaması var. Yerçekimi. Dünyadayken yerçekiminin gücü bizi sürekli yere doğru çekiyor. Bu da eklemlerimizin arasında boşluk olmasını engelliyor. Uzaya çıktığımızda böyle bir yerçekimi kuvveti olmadığı için eklemlerimiz rahatlıyor ve yaklaşık 2-3 cm kadar uzama yaşanabiliyor.

Bu olay geçtiğimiz senelerde aralıksız en uzun süre boyunca uzayda kalan Scott Kelly ve ikizi Mark Kelly arasında deneysel olarak ispatlandı. Scott uzaydayken Mark dünyada kaldı ve ikili arasındaki uzunluk, kilo gibi pek çok şey karşılaştırıldı. Bu yapılan testler sonucunda normalde aynı boyda olan ikizlerden uzaya çıkan Scott, Dünya’ya geri döndüğünde Mark’dan 2 cm daha uzundu.

NASA’ya göre bunun en büyük sebebi yerçekimi olmasına rağmen tek sebep bu değil. ISS gibi sıfır ağırlıklı ortamda uzun süre zaman geçirmek, omurganın gerilmesine neden oluyor. Uzayda uzun süre zaman geçirdiğinizde yalnızca uzamıyorsunuz, aynı zamanda omuzlarınız da genişliyor. Buna en iyi örnek 'uzayda kabartma tozu dökülmüş kek gibi kabarıyorsunuz' gösterilebilir.

Daha uzun olmak için uzaya mı çıkmalı?

Özellikle kısa boylu kardeşlerimizin kafasında bir ışık yandığını hissediyorum, ancak hemen söyleyelim: Bu geçici bir uzunluk. Eğer ömrünüzün kalanını uzayda geçirmek istemiyorsanız, Dünya’ya geri döndükten kısa bir süre sonra boyunuz tekrar eski haline dönüyor.