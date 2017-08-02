'Süper' Tayfun Noru, Haftasonu Japonya'yı Vurabilir

Uluslararası Uzar İstasyonu'ndaki astronotlar, süper tayfun Noru'nun muhteşem fotoğraflarını çektiler. Ayrıca tayfunun bu haftasonu Japonya'yı vurabileceğini söylediler.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bilim insanları, Noru tayfununu dikkatle izliyorlar. Hızı saatte 250 kilometreyi bulan tayfunun, bu haftasonu Japonya'nın güneyini vurması bekleniyor. Düşük bir ihtimalle Kore ve Çin de tayfundan etkilenebilir. Weather Channel'a göre kategori 2'de bulunan kasırga Noru, dünyanın en güçlü fırtınalarından biri.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronot ve kozmonotlar ise görsel şölenin keyfini, süper tayfun Noru'nun fotoğraflarını çekerek ve Twitter'da paylaşarak yaşadılar. Doğanın gücünü ve muhteşem güzelliğini gösteren fotoğraflar, binlerce retweet aldı.

Kozmonot Sergey Ryazansky, UUI yayınında görüntüleri 'Süper tayfun Noru, Pasifik Okyanusu'nda dönüyor' başlığıyla paylaştı.

Meslektaşının paylaşımından sonra tayfunu inceleyen NASA astronotu Jack Fischer, Twitter'da ''Doğa ana döndürdüğünde hem harika hem de korkunç bir görüntü oluyor. Süper tayfun Noru hız kazanıyor'' yazılı paylaşımda bulundu.

Fakat en net ve en son görüntüler, yine NASA astronotu Randy Bresnik tarafından elde eldildi.

Randy, ''Süper tayfun Noru, havanın gücünü neredeyse 250 mil uzaklıktan hissettiriyor.' dedi.

Ultra geniş açıkla elde edilen çekimler tayfunun tamamını gözler önüne seriyor ve aslında ne kadar küçük olduğumuzu da tekrar hatırlamamızı sağlıyor.