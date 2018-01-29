Astronotların Menülerine Dışkı mı Geliyor?

Penn State Üniversitesi araştırmacılarına göre, uzun uzay yolculuklarında dışkıları geri dönüşümle yemek haline getirmek, astronotların yemek sorununa ilişkin en iyi çözüm olabilir.

Uzun uzay yolculuklarının planlanmasında bir çok önemli soruna karşılık iyi planlamalar yapmak gerekebiliyor. Bunlardan en önemlisi ise astronotlara, uzun dayanımlı bir yemek kaynağı vermek. Genelde askeri şekilde paketlenen kurutulmuş yiyeceklerle çözülen bu sorunlar, şimdilik insanlık olarak yaptığımız uzay yolculukları için yetiyor. Ancak konu Mars'a veya daha uzak bir mesafeye astronot göndermek olduğunda, bu çözümün yetmeyeceği özellikle de bir çok uzay ajansının gündeminde.

NASA'da bu anlamda bir çok üniversiteye, yemek sorununa çözüm bulması için araştırmalar yaptırtıyor. Ancak Penn State Üniversitesi'nden araştırmacıların bulduğu çözüm, kulağa oldukça iğrenç gelse de, uzay yolculuklarının geleceği ile ilgili önemli bir adım atmış olabilirler. Penn State Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı araştırmalara göre ise, dışkıların yemek olarak geri dönüştürülmesi bu sorunun önemli çözüm adımlarından biri olabilir.

"Apollo uzay programındaki astronot yemekleri"

Araştırma ekibinin lideri Prof. Dr. Christopher House'a göre, dışkıların dönüştürülerek doğrudan veya dolaylı bir biçimde yenilebilir kaynağa dönüştürülmesi, astronotların yemek ihtiyacını neredeyse sonsuza kadar karşılayabilecek bir çözüm olabilir. House'a göre doğru ve güvenli bir dönüştürme yöntemiyle, astronotlara reçele benzer yenilebilir bir bakteriyel jel sunulabilir.

"Uluslararası Uzay İstasyonu Astronotlarının yemekleri"

House ve ekibi çalışmayı, katı ve sıvı dışkıya biyolojik açıdan oldukça benzer yapay katı ve sıvı dışkılarla yapmış. Bu dışkılar insan midesine ve boşaltım sistemine oldukça benzer bir filtrasyon sisteminden geçirilerek, insan vücuduna zararlı bakteri ve kimyasallardan arındırılması başarılmış. Bunun sonucunda da %52 protein ve %36'lık yağ oranına sahip özel bir besin elde edilmiş.

"Marslı filminde de gördüğümüz gezegen yüzeyinde bitki yetiştirme, bir çok uzay ajansı tarafından potansiyel bir çözüm olarak düşünülüyor"

House ve ekibi, bu geri dönüştürülme sisteminin, uzay gemilerine ve uzay istasyonlarına kurularak aslında iğrenç gibi gözükse de, oldukça iyi çalışan bir besin sisteminin sağlanabileceğini söylüyor. Hatta dış gezegen görevlerinde olası acil durumlarda, gezegende astronotun mahsur kalması durumunda bile, sistemin oldukça düşük bir enerjiyle çalışabileceği için, "Marslı" filminde gördüğümüz patates yetiştirmekten daha güvenilir bir çözüm olduğunu da savunuyorlar.

Yine de uzun uzay yolculukları yapacak astronotların tek sorunu yemek değil. Psikolojik sorunların da bu yolculuklarda önemli bir etmen olduğu düşünülürse, astronotların sürekli dönüştürülmüş dışkı yemelerinin, bu yolculuklarda yaşanabilecek psikolojik sorunları daha da tetikleyebileceği söyleniyor. Yani tabiri caizse, etkili olsa da, bu çözüm biraz "iki ucu dışkılı değnek" diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sunulabilecek daha iyi çözüm sizce ne olurdu?