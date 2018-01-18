Apollo Astronotlarının Programlara Uymadıkları Anlaşıldı

Kısmen Dünya'ya yakın olan Ay yüzeyinde yaşanan programsal gecikmeler, NASA'nın kontrol birimiyle iletişimi üzerinde pek bir etki sağlamamış olmakla birlikte, söz konusu gecikmelerin Mars'a yapılacak olası bir seyahatte gerçekleşmesi durumunda bazı sıkıntıların yaşanabileceği bildiriliyor.

Apollo astronotları Ay’a seyahat ettiklerinde programa bağlı kalma noktasında sıkıntılar çekmişlerdi. Gezintileri daha önceden planlanan takvimle uyuşmayan astronotlarla ilgili bu durum, NASA’nın gelecekte Mars’a düzenleyeceği uçuşlar üzerinde de büyük etkilere neden olabilir.

Astronotların yaşadıkları rötarları Georgia Teknoloji Enstitüsü’ndeki araştırmacılar ortaya çıkardılar. Apollo Ay yürüyüşlerini NASA’ya sunulan yeni bir çalışmada analiz eden araştırmacılar, ‘Araç Dışı Aktivite (EVA)’ olarak adlandırılan Ay’dan örnek toplamak için uzay aracının dışında gerçekleştirilen gezilerle ilgili olarak tutulan kayıtlara göz attılar. Tüm EVA seyahatlerinin farklı nedenlerden ötürü kısmen geç olarak yerine getirildiğini gören araştırmacılar, bu nedenler arasında kusurlu teknolojik sebeplerin ve yeni bir cihazla haşır neşir olmanın beraberinde getirdiği gecikmelerin olduğunu tespit ettiler. Bunun sonucu olarak da astronotlar daha önceden belirlenen bazı görevlerden bütünüyle el çekmek zorunda kalmışlar.

Ay yüzeyinde bu tip gecikmeler çalışmalara halel getirmiyordu çünkü Ay, Dünya’ya nispeten yakın bir gezegen. Bu nedenle iletişimde saniyenin yarısı kadar bir gecikme yaşanmıştı. Bu nedenle NASA’nın ‘Misyon Kontrolü’ birimi astronotlara yapılmayacak olan görevleri anlık olarak iletebiliyordu. Fakat Mars çok daha uzakta bulunuyor ve radyo iletişimlerinin Dünya’ya ulaşması 5-20 dakika arasında zaman alabiliyor. Bu nedenle eğer astronotlar programda gecikme yaşarlarsa, uygulanmayacak olan görevlerin tespitini bizatihi kendileri yapmak durumunda kalabilirler. Bu da NASA’nın astronotları Mars’a gönderdiğinde daha esnek davranmaya sevk ederken, programsal gecikmeler yaşadıklarında mürettebatın kullanabileceği araçları tedarik etmek zorunda kalmasına neden olabilir.