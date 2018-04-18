Asus, ROG serisinin bünyesinde bulunan tüm AMD kartlarını Arez isimli alt markaya aktardı.

Asus, ekran kartlarında kullandığı ünlü marka Republic of Gamers’ı (ROG) ayırma kararı aldı. Şirket ROG serisini yalnızca Nvidia kartlarına ayırırken, AMD ekran kartlarını Arez ismiyle duyurduğu yeni marka altında toplayacağını açıkladı.

Nvidia’nın baskısı üzerine ROG serisinden AMD ekran kartlarını çıkarmak zorunda kalan Asus, bundan sonra AMD kartları için Arez markasıyla devam edecek. Asus ROG markasından gördüğümüz Strix, Expedition, Dual, Phoenix gibi alt markalar, ROG’la birlikte Arez markasının altında da hizmet vermeye başlayacak. Bu sayede AMD’nin kartlarının isimleri ROG yerine Arez olarak anılacak.

ROG Yalnızca Nvidia’ya Ait

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticisi Nvidia’nın Asus altında satılan ekran kartları, ROG markası altında devam edecek. Asus bu hamleyle Nvidia ve AMD gibi iki büyük ekran kartı üreticisini iki farklı marka altında ayırmış oldu. Asus dışında Gigabyte, MSI gibi firmaların da ekran kartı satışlarında Nvidia ile AMD kartlarını ayırmaları bekleniyor. Nvidia’nın özel bir isteği olan bu durum, firmaları yeni bir alt marka yaratmak zorunda bırakıyor. Asus’un yeni Arez serisinde şu anda 28 model bulunuyor.

Asus’un yeni alt marka adımı müşteriler için de daha etkili olacak. ROG serisinin fazla büyümesinden dolayı ekran kartı satın alan kişilerin kafası karışabiliyordu. Bu marka ayırma formülüyle müşteriler, Nvidia veya AMD kartları arasında daha rahat karar verebilecekler.