Asus’un bu yıl içinde bağımsız bir sanal gerçeklik cihazını piyasaya süreceği ortaya çıktı. Bu sanal gerçeklik cihazı, ekstra bir donanım olmadan, tek başına çalışabilmesiyle piyasadaki diğer sanal gerçeklik cihazlarından ayrılıyor.

Popüler bilgisayar donanımı ve akıllı telefon üreticisi Asus, görünüşe göre sanal gerçeklik pazarına da giriş yapacak. İddialara göre Tayvan merkezli şirket, bu yıl içinde bağımsız bir sanal gerçeklik cihazı çıkaracak. Bağımsız diyoruz, çünkü piyasadaki diğer sanal gerçeklik cihazlarının aksine, Asus’un çıkaracağı sanal gerçeklik cihazı çalışmak için bilgisayar, konsol ya da telefon gibi ekstra bir donanıma ihtiyaç duymayacak.

Bu sanal gerçeklik cihazıyla ilgili bir de görsel sızdırıldı. Görsele göre Asus’un sanal gerçeklik cihazı, görünüş bakımından Google’ın Daydream adlı sanal gerçeklik cihazına oldukça benzer olacak. Ayrıca görseldeki AIO VR ifadesi dikkat çekerken cihazın 2017 yılında çıkış yapacağı da görselde belirtilmiş.

Sanal gerçeklik pazarının bağımsız sanal gerçeklik cihazları yönünde gelişeceğini tahmin etmek çok zor değil. Zira cihazların bağımsız hale gelmesi, onları kullanıma daha uygun bir hale getirecek ve sanal gerçeklik teknolojisinden çok daha fazla alanda yararlanılmasına imkan tanıyacak. Bu açıdan Asus’un sanal gerçeklik cihazının çok önemli olduğunu ve sektöre yeni bir soluk getireceğini söyleyebiliriz.