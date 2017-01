Asus, CES 2017'de Snapdragon 835'li Bir Telefon Duyuracak

Her yıl olduğu gibi, bu senede CES’te bazı akıllı telefonların tanıtılmasını bekliyoruz. Ve görünen o ki, bu akıllı telefonlardan biri Asus olacak. Asus, bugün resmi Twitter hesabından yapmış olduğu duyuruyla CES 2017’de yeni bir akıllı telefon tanıtacağını duyurdu.

Level up! World's best processor now fully unleashed the potential! Save the date: 01.04.17 #ASUS #ZenFone #Zennovation #CES2017! pic.twitter.com/c6WuavRiHT