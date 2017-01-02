Asus, CES 2017'de Snapdragon 835'li Bir Telefon Duyuracak

Asus, CES 2017’de Snapdragon 835 ve çift arka kamera donanımına sahip yeni akıllı telefonunu tanıtacağını duyurdu.

Her yıl olduğu gibi, bu senede CES’te bazı akıllı telefonların tanıtılmasını bekliyoruz. Ve görünen o ki, bu akıllı telefonlardan biri Asus olacak. Asus, bugün resmi Twitter hesabından yapmış olduğu duyuruyla CES 2017’de yeni bir akıllı telefon tanıtacağını duyurdu.

Qualcomm Snapdragon 835 barındıracağı belirtilen akıllı telefonun tanıtımı, Asus’un 4 Ocak’taki Zennovation etkinliğinde gerçekleştirilecek. Asus’un bu yeni akıllı telefonunun da çift arka kameralı akıllı telefonlar kervanına katılacağı söyleniyor.

Asus’un iki hafta önce resmi Twitter hesabından paylamış olduğu görsel de, şirketin Zennovation etkinliğinde çift arka kameralı bir cihaz tanıtmayı planladığını gösteriyordu.

Asus’un yeni akıllı telefonuyla ilgili elimizde başka bilgi yok. Ancak barındırdığı çip set ve çift arka kamera donanımı göz önüne alındığında, üst segmentte yer alacak bir cihazla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.