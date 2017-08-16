Asus, Republic of Gamers partisini bu akşam düzenliyor. Hayko Cepkin, Dark Passage, Grubby ve Heaton'un katıldığı bir parti düzenliyor.

Bilgisayar üreticilerinden olan Asus, oyuncular için özel ürettiği oyuncu donanımları ve çevre birimleri serisine ROG ismini yani Republic of Gamer ismini veriyor. Bu seride üretilen bütün her şey oyunculara hitap ediyor.

Asus oyuncular ve ünlüleri bir arada toplayacağı bir ROG partisini bu akşam gerçekleştiriyor. Asus'un İstanbul'da düzenleyeceği oyuncu partisine çekilişler ile davetiyeler yolladığını görmüştük. Davetliler oldukça güzel bir akşam geçirecek gibi duruyor. Asus, Republic of Gamers Facebook sayfasından ile davetiye kazanamayan oyuncular için partiden canlı yayınlar açıyor.

Açılan canlı yayınlarda Hayko Cepkin'in sevenleri büyük bir kitle tutuyor diyebiliriz. Yayının yorumlarında Hayko Cepkin'e sevgi mesajları oldukça fazla. Ayrıca canlı yayınlarda ünlülerin imza dağıttığnıa tanıklık ettik. Asus Türkiye, Republic of Gamers'ın Facebook sayfasında açılan canlı yayınları buradan izleyebilirsiniz.