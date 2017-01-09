Asus, Kendi Monitörlerinizden Tiksinmenize Sebep Olacak Üst Seviye Monitörlerini Tanıttı

Asus, CES 2017’de üç yeni monitör modelini tanıttı. Bunların iki tanesi üst seviye monitörler.

Asus, CES 2017’de yeni monitör modellerini tanıttı. Bunlardan biri olan yeni Designo Curve MX38VQ monitörü oldukça iddialı. 37,5 inç boyutunda olan ve 3840 x 1600 çözünürlüğe sahip monitörün destek ayağının üstünde bir kablosuz şarj bölümü bulunuyor. Ayrıca monitör, çerçevesiz bir panel ve 8W gücünde Harmon Kardon hoparlörler ile birlikte geliyor. Bu monitörün satış fiyatı 1.099 dolardan başlayacak.



Asus Designo Curve MX38VQ

Asus’un bunun haricinde yeni bir monitörü daha bulunuyor: ProArt PA32U. 32 inç boyutundaki bu monitör, 4K çözünürlük ve HDR desteğine sahip, ilk profesyonel odaklı ve doğrudan aydınlatılmış monitör olarak tanımlanıyor. Quantum dot teknolojisiyle geliştirilmiş olan bu monitör, 1000cd/m2 parlaklığa sahip. Ayrıca monitörde iki adet Thunderbolt 3 girişi bulunuyor. Monitörün satış fiyatı, 1.799 dolar ile 1.999 dolar arasında olacak.



Asus ProArt PA32U

Asus’un son olarak bahsedeceğimiz yeni monitörü ise, ProArt PA27AQ. 27 inç boyutundaki bu monitör, 1440p çözünürlüğe sahip. Ayrıca bu monitörde de Thunderbolt 3 girişi mevcut.

Designo Curve MX38VQ ve ProArt PA32U modellerinin yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.