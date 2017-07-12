Müteaddit kereler söz verdiği halde ZenWatch 3 akıllı saatlerine Android 2.0 sürümünü yayınlamayan ASUS'un bir çalışanının verdiği ifadeye göre bugünden itibaren söz konusu sürümü yayınlaması bekleniyor.

Bazı tanınmış, yeni 'Android Wear' sürümlerinin hala Android Wear 2.0 güncellemesine upgrade edilmemiş olduklarını düşünmek komik gelebilir ama maalesef durum böyle.

ASUS’un dün itibariyle ZenWatch 3 kullanıcılarına Android Wear’ın en yeni tadından tattıracağı sanılıyordu ama o gün geldi de geçti bile.

Fakat yine de bazı ümit verici gelişmeler yaşanabilir.

ASUS bu güncellemeyi yapacağına dair birkaç kez söz vermiş fakat yerine getirmemişti. Tabii kullanıcılar da bu durumdan rahatsızlar. Dün yapılacağı söylenen ‘sürüm’, en ümitvar gibi görüneniydi ama en küçük bir açıklama ya da ip ucu dahi verilmeden geçti gitti. Bu durum ASUS forumlarda ZenWatch 3 sahiplerinin bir dolu şikayetine neden oldu ve aynı zamanda bu şikayetlere ASUS çalışanlarının verdikleri cevaplardan oluşan mesaj yığınlarına.

Firmanın bir çalışanına göre ASUS nihayet ZenWatch 3’ler için Android Wear 2.0 sürüm tarihi belirlemiş. Anlaşıldığı kadarıyla o gün, bugün ve saat olarak da 18:00 civarı belirlenmiş. Yeni sürümün yayınlanmaya başlamasıyla tüm ZenWatch 3 saatleri 5-7 gün içerisinde Android 2.0 yazılımının otomatik güncellemesini almış olacaklar.

Tabii bu habere de temkinli yaklaşmakta fayda var zira bu tip sözleri daha önce de çok duymuştuk. Umarız ASUS bu sefer sözünü tutar. Asus ZenWatch 3 sahibiyseniz gelecek günlerde Android Wear 2.0’ı edinmek için gözünüzü dört açın.

Firma çalışanının verdiği cevap şöyle:

"Android Wear 2.0’ın ZenWatch 3.0 için hazır olduğunu bildirmekten memnuniyet duyarım. Yeni sürüm 12 Temmuz’da, 18:00 civarında yayınlanmaya başlayacak. Dünya çapında tüm saatlere güncellemenin gelmesi yaklaşık olarak 5-7 gün sürebilir. Bu sebeple ilk gün alamazsanız söz konusu güncellemeyi, endişelenmeyin."