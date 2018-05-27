Asus, ROG(Republic of Gamers) markası altında oyun odaklı telefonunu 5 Haziran'da tanıtmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberle Asus'un oyun odaklı bir telefon çıkartacağını duyurmuştuk. Oyun odaklı telefonlar yeni duyduğumuz bir fikir değil. Bildiğiniz üzere daha önce Razer, Xiaomi ve ZTE markaları oyun odaklı telefonlarını piyasaya çıkartmıştı. Asus ise oyuncu odaklı ekipman ve bilgisayarları ürettiği ROG markası altında yeni bir telefon çıkartmaya hazırlanıyor.

Şirket, 5 Haziran'da Computex Tayvan fuarında bir ROG etkinliği planlamış durumda. Etkinlik videosunda, ROG markası altında oyun odaklı akıllı telefonu olabileceğini düşündüğümüz yeni bir ürün anons edilmekte. Etkinlik posterlerinde "cesurlar için" ve "yaratıcılığınızı serbest bırakın" sloganları yer almakta.

Etkinliğin 5 Haziran 2018 günü yerel saatle 11:30'da yapılması planlanıyor. Şu anda cihazın donanım özellikleri hakkında herhangi bir bilgi ya da cihazın adı hakkında herhangi bir ipucu bulunmamakta. Kesin bir bilgi olmasa da piyasanın en güçlü yonga setlerinden olan Qualcomm Snapdragon 845'e sahip olacağını söyleyebiliriz. RAM açısından ise 8GB RAM ve üst düzey bir oyun deneyimi için yüksek yenileme oranına sahip bir ekran ile karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz.