Asus Oyun Telefonu Çıkaracağını Doğruladı

PC oyun sektöründe sağlam bir yere sahip Asus'un CEO'su, oyun telefonu çıkaracaklarını duyurdu.

Xiaomi’nin Black Shark isimli oyun telefonunu duyurmasının ardından akıllı telefon sektöründeki diğer şirketler de harekete geçmeye başladılar. Republic of Gamers (ROG) ve Strix serileri ile oyun sektörünün deneyimli markalarından olan Asus da çok yakında oyuncular için bir akıllı telefon geliştirecek.

Filipinler’deki 100. mağaza açılışında konuşma yapan Asus’un CEO’su Jerry Shen, şirketin oyun için tasarlanan bir telefon üzerinde çalıştığını doğruladı. Shen’in açıklamaları telefonun şu anda geliştirme aşamasında olduğunu gösterirken çıkış tarihi hakkında bir bilgi vermiyor.

Asus’un oyun telefonu çıkarmak istemesi zaten beklenen bir şeydi. Strix ve ROG markaları ile oyuncuların yakından tanıdığı şirket, PC oyun endüstrisinde kendisine sağlam bir yer edinmiş gibi görünüyor. Android oyunlarının her geçen gün daha çok geliştiği bir dönemde yaşadığımızı düşünürsek, akıllı telefon üreticilerinin en hızlı şekilde bu sektöre adım atmaya çalıştığını öngörebiliriz.

Asus, kısa süre önce Snapdragon 845 yonga setiyle 8GB RAM seçeneği sunan 6.2 inç Full HD+ ekranlı ZenFone 5Z isimli bir model duyurmuştu. Yeni telefonun bu özelliklerin üzerine ne kadar ekleyeceği bilinmiyor, ancak Razer ve Xiaomi’nin ürünlerine baktığımızda birkaç küçük değişiklik gerektirdiğini görebiliyoruz. Ekran konusunda 120 Hz gibi daha akıcı deneyimler sunan oyun telefonları, bir gamepad ve hareket halinde uzun kullanımlar için en az 4000 mAh’lik bir bataryaya sahip olmalı. Asus’un her geçen gün daha fazla büyüyen pazara nasıl bir cihazla giriş yapacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.