Asus Oyuncular İçin LED Kontrolcü Satışı Yapacak

Asus, oyuncu ekipmanları çıkardığı ROG markası altında bu sefer ilginç bir ürüne yer verecek. Ürettiği RGB LED kontrolcü ile oyuncu ekipmanlarındaki skalasını bir adım daha genişletmiş olacak.

Oyuncu ekipmanlarının çoğu RGB LED'lerle donatılarak daha çekici bir hale getirilmekte. Sayıları az da olsa ışıksız ekipman bulmak da mümkün ama genelde fazla tercih edilmemekte. Asus sadece ekipmanlarda LED aydınlatma olmasıyla yetinmeyenler için LED kontrolcü üretti ve teaser amaçlı bir video yayınladı. Ürünün resmi sitesine de bu bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

210 adet LED'e kadar kontrol etmenizi sağlayan ürünün 4 adet çıkışı bulunmakta. Bilgisayarınızla bağlantısını kurduktan sonra oyun içi aksiyon ve hamlelere de yanıt veren ışık sistemi oyun deneyimini farklı bir boyuta çıkartabilir. Bu kontrolcüyü kullanarak siz de bilgisayar kasanızın içine, masanıza veya monitörünüzün arkasını ışıklandırabilir ve bunları kontrol edebilirsiniz.

Asus, kutu içeriği dahilinde iki adet 30 cm ve bir adet 60 cm ROG markalı RGB şerit LED, üç uzatma kablosu, birkaç çıkartma, bir çift plastik kelepçe ve çeşitli kablolar göndermekte. ROG aura terminal RGB controller adıyla piyasaya çıkan ürün şu an için İngiltere'de bir sitede ön satışa sunulmuş durumda. 69,95 sterlin olan ön satış fiyatından da anlayabileceğimiz üzere ülkemize gelmesi halinde yüksek satış rakamları elde edemeyecektir.