ASUS, Intel Core i9’la donatılmış, dünyanın en güçlü bilgisayarlarından bir tanesi olmaya aday ASUS ROG G703’ü duyurdu.

Ortaya çıkan bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda, 2018 yılı için dizüstü bilgisayarın masaüstü bilgisayarla arasındaki farkı kapatacağı bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Bu konuda ciddi atılımlar yapan Intel, dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği işlemcileri duyurdu. 6 fiziksel çekirdeğe sahip yeni nesil işlemciler, özellikle oyun bilgisayarı arayanlar için çok sağlam alternatifler sunacak.

Intel’in yaptığı duyurunun hemen ardından ASUS da yeni oyun dizüstü bilgisayarını duyurdu. ASUS ROG (Republic of Gamers) serisine 5 yeni bilgisayar ekleyen ASUS, bu bilgisayarlarla oyunculara yüksek performanslar sunuyor. Asus ROG Zephyrus, ROG G703, ROG Strix Scar, Strix Hero Edition ve ROG Strix GL503 modellerini duyuran şirket, bu bilgisayarlarla oyunculara benzersiz performanslar sunacak.

Intel’in 8. nesil işlemcileri ile donatılan bu yeni nesil dizüstü bilgisayarlar üstün işlemcilerle donatılmalarının yanında, GTX 1070, 1080 gibi üst düzey ekran kartları ile satılacaklar. Ayrıca seride yer alan Strix SCAR ve HERO Edition sürümleri, 1050 T ile birlikte nispeten daha çok bütçe dostu bilgisayarlar olacak.

Asus ROG G703

Asus’un dizüstü bilgisayarlarda amiral gemisi olarak gösterilecek bu canavarda 8. nesil Intel Core i9 işlemci yer alıyor. Nvidia’nın GeForce GTX 1080 ekran kartıyla gelen canavar, 8. nesil i9’a güç veren ilk dizüstü bilgisayar olma özelliğini taşıyor. 17,3 inçlik boyuta sahip bilgisayarda 144Hz yenileme hızı bulunan FHD IPS bir ekran yer alıyor. 2TB HDD ve 512 GB SSD seçeneğiyle gelen bilgisayarda, 2666 MHz hızında çalışan 64 GB DDR4 RAM bulunuyor. 3 Nisan’da ABD’de ön siparişe açılacak canavarın 3499 dolardan satışa sunulacağı açıklandı.

Önümüzdeki günlerde Asus dışında Monster, MSI gibi oyun bilgisayarı konusunda tanınan isimlerin de yeni model bilgisayarları duyurmaları bekleniyor.