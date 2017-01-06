Tasarımıyla Örümceği Andıran, Asus'un 8 Antenli Oyun Router'ı: ROG Rapture

Asus’un 8 antenli oyun odaklı router’ı Rapture, birçok rakibi gibi tasarımı arka plana atıyor.

Asus’un oyun odaklı router’ı ROG Rapture, dün CES 2017’de tanıtıldı. Asus’un bu yeni router’ı ilk bakışta, her sene CES fuarında tanıtılan drone benzeri D-Link ya da TP-Link modellerinden çok da farklı görünmüyor.

Öncelikle bu modemin tasarımının başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Büyük bir boyuta sahip olan ve 8 adet antenle donatılan bir router’ın nasıl güzel görünebileceğini de pek kafamda canlandıramadım açıkçası. Ancak kullanıcılar, zaten router ve benzeri ürünleri değerlendirirken öncelikle performansa bakıyorlar. Tasarım onlar için arka planda.

Rapture’ın performansı içinse herhangi bir test verisi olmadan şunu söyleyebiliriz ki, en az diğer oyun odaklı router’lar kadar performans sağlayacaktır. Ancak router üreten şirketlerin bu alanda birbirlerine benzer ürünler sunduğunu da söyleyelim.