Kripto para madenciliği günümüz donanım teknolojilerini epey zorlayan, sıradan bilgisayarların kullanılamadığı bir alan. Nvidia’nın madencilik için özel ekran kartı girişiminden sonra sahneye Asus çıktı. Şirket, kripto para madenciliği donanımlarına özel bir anakart geliştirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl aniden popülerleşen kripto para madenciliği, tüketicilerin sıradan görevler için kullanacakları ekran kartı ve işlemci fiyatlarını tavan yaptırmıştı. Hatta Nvidia, yoğun talepten dolayı Çin’de yeni bir fabrika açmak zorunda kalmış, geçici olarak bazı modellerin siparişlerini geciktirmişti.

Oyun ya da tasarım odaklı olarak üretilen donanımların çok sayıda üretilmesi, tüketici elektroniği konusunda en yaygın cihazların başında gelmeleri, kripto para madencilerini bu alana itti. Nvidia üretimi geciktirmemek ve iki alanı birbirinde ayırmak için özel kripto para madencisi ekran kartları geliştireceğini açıkladı, ancak bu yeterli değildi. Bilgisayar, bütünleşik bir sistem olduğu için daha fazlasına ihtiyaç vardı. Örneğin tüm donanımları bir araya getirecek bir anakart gibi. Asus, tüm zamanların en gözde üreticisi olarak bu işe el atacağını duyuru.

H370 Mining Master, 20 adet ekran kartı slotuyla Ethereum üretimini destekleyen bir model:

Bildiğiniz üzere Ethereum dünyanın en değerli kripto para birimlerinden, aynı zamanda bilgisayarların ekran kartı donanımları kullanılarak üretilebiliyor. Asus’un bu kartla sunduğu avantaj, her bir ekran kartının çalışma durumuyla ilgili detaylı bilgiler sunacak olması. Böylece sistemin genel sağlığı hakkında şüphe duymaya gerek kalmayacak, ekran kartları sürekli kontrol edilebilecek.

Kripto para madenciliği popülerleştikten sonra artan donanım fiyatları, böyle spesifik ürünlerle çok çok aşağıya inebilir. Zira Asus’un anakart için koyduğu etiket sadece 100 dolar. Elbette madencilik yapacaksanız, bu kartın üzerini 20 adet GPU ile doldurmanız gerekecek. İşte bu kısımda da Nvidia gibi şirketlerin atacakları adımlar önemli olacak.

Kripto para madenciliğinin giderleri azaldıktan sonra giderek çok daha fazla insanın üreticiliğe soyunup, küresel Blok Zincirlerine dahil olması bekleniyor. Kripto paralar, madencilerine belirli bir üretim miktarı karşılığında pay verilerek gelir elde etmeyi kolaylaştırıyor. Üretilen paranın finansal karşılığı ne kadar yüksekse üretici o kadar çok para kazanıyor.

Asus’uın anakartı, 2018’in üçüncü çeyreğinde yanı Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde satışa çıkacak.